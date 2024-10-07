В Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора

Posted 7 октября, 09:47
Published 7 октября, 09:47
Modified 7 октября, 10:21
Updated 7 октября, 10:21
На прошлой неделе «Проспекту Мира» стало известно о том, что регоператор обратился в министерство тарифной политики с просьбой о повышении тарифа за обращение с ТКО в Красноярске в 2025 году.
В ведомстве пояснили, что сейчас их специалисты проводят экспертизу обоснованности заявленных регоператором расходов. Затем предложение рассмотрят на заседании министерства, где примут окончательное решение о размере тарифа.
В пятницу, 4 октября, мы направили официальный запрос в министерство с просьбой объяснить, на сколько именно региональный оператор просит увеличить тариф и с какого момента может вырасти сумма платежа.
В понедельник, 7 октября, «ПМ» пришел официальный ответ министерства тарифной политики края.
«По решению суда от 1 апреля 2024 года предписано перенаправлять в этом году потоки отходов Красноярской левобережной технологической зоны на предварительную сортировку отходов на мусоросортировочный комплекс правобережной технологической зоны, что в итоге повлечет за собой дополнительные расходы для потребителей услуг.
Ранее сортировка ТКО (твердых коммунальных отходов), поступающих от потребителей левого берега, не осуществлялась».
В министерстве уточнили, что оператор «РостТех» обратился к ним с предложением об увеличении тарифа в 2,11 раза с 1 июля 2025 года.
«В данном случае изменение тарифов коснется жителей левого берега города Красноярска».
В ведомстве отметили, что решение о том, на сколько именно вырастет тариф за вывоз мусора, будет принято до 20 декабря этого года.
«По общему правилу, изменение тарифов планируется с первого июля 2025 года, в случае если правительством РФ не будет принят особый порядок».
Ранее корреспондент «Проспекта Мира» обращался в «РостТех», однако там заявили, что не комментируют эту тему.
Сейчас жители правого берега платят около 107 рублей за человека, левого — около 88 рублей.