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Posted 7 октября, 09:47

Published 7 октября, 09:47

Modified 7 октября, 10:21

Updated 7 октября, 10:21

В Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора

В Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора

7 октября 2024, 09:47
Фото: 1MI
В Красноярске регоператор просит повысить тариф за обращение с ТКО (вывоз мусора). В министерстве тарифной политики края рассказали «ПМ», на сколько просит поднять тариф оператор и для кого именно может вырасти стоимость услуги.

На прошлой неделе «Проспекту Мира» стало известно о том, что регоператор обратился в министерство тарифной политики с просьбой о повышении тарифа за обращение с ТКО в Красноярске в 2025 году.

В ведомстве пояснили, что сейчас их специалисты проводят экспертизу обоснованности заявленных регоператором расходов. Затем предложение рассмотрят на заседании министерства, где примут окончательное решение о размере тарифа.

В пятницу, 4 октября, мы направили официальный запрос в министерство с просьбой объяснить, на сколько именно региональный оператор просит увеличить тариф и с какого момента может вырасти сумма платежа.

В понедельник, 7 октября, «ПМ» пришел официальный ответ министерства тарифной политики края.

«По решению суда от 1 апреля 2024 года предписано перенаправлять в этом году потоки отходов Красноярской левобережной технологической зоны на предварительную сортировку отходов на мусоросортировочный комплекс правобережной технологической зоны, что в итоге повлечет за собой дополнительные расходы для потребителей услуг.
Ранее сортировка ТКО (твердых коммунальных отходов), поступающих от потребителей левого берега, не осуществлялась».

В министерстве уточнили, что оператор «РостТех» обратился к ним с предложением об увеличении тарифа в 2,11 раза с 1 июля 2025 года.

«В данном случае изменение тарифов коснется жителей левого берега города Красноярска».

В ведомстве отметили, что решение о том, на сколько именно вырастет тариф за вывоз мусора, будет принято до 20 декабря этого года.

«По общему правилу, изменение тарифов планируется с первого июля 2025 года, в случае если правительством РФ не будет принят особый порядок».

Ранее корреспондент «Проспекта Мира» обращался в «РостТех», однако там заявили, что не комментируют эту тему.

Сейчас жители правого берега платят около 107 рублей за человека, левого — около 88 рублей.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мусор#РостТех#Тарифы#Мусорный оператор#ТКО
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