В Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов

Posted 7 октября, 05:54
Published 7 октября, 05:54
Modified 7 октября, 10:51
Updated 7 октября, 10:51
Квадробинг — популярное среди детей и подростков увлечение, которое заключается в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок.
Дети надевают маски и хвосты, выполняя различные движения. Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки или других животных.
Как пишут sibnovosti.ru, объявление о выгуле квадроберов опубликовал молодой красноярец. За 2 тысячи рублей он предлагает прогуляться с квадробером в парке или по центру города.
В услугу также входят намордники «для недоброжелательных особей», шлейки для выгула, жевательные игрушки и пакетики, если квадробер сходит в туалет.
Автор объявления указал, что у него огромный опыт по выгулу животных и он уверен, что справится с квадроберами.
«Проспект Мира» попытался найти объявление, однако его уже удалили. Сейчас на «Авито» нет ни одного подобного объявления.
30 августа во время выступления певицы Мии Бойка в ямальском Надыме организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом. Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».
После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.
Красноярский психолог рассказала «Проспекту Мира», насколько опасно увлечение квадробингом и когда родителям нужно беспокоиться.