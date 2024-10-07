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Posted 7 октября, 05:54

Published 7 октября, 05:54

Modified 7 октября, 10:51

Updated 7 октября, 10:51

В Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов

В Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов

7 октября 2024, 05:54
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске появилась новая услуга — выгул квадробера. Объявление появилось на сайте «Авито».

Квадробинг — популярное среди детей и подростков увлечение, которое заключается в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок.

Дети надевают маски и хвосты, выполняя различные движения. Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки или других животных.

Как пишут sibnovosti.ru, объявление о выгуле квадроберов опубликовал молодой красноярец. За 2 тысячи рублей он предлагает прогуляться с квадробером в парке или по центру города.

Фото: sibnovosti.ru

В услугу также входят намордники «для недоброжелательных особей», шлейки для выгула, жевательные игрушки и пакетики, если квадробер сходит в туалет.

Автор объявления указал, что у него огромный опыт по выгулу животных и он уверен, что справится с квадроберами.

«Проспект Мира» попытался найти объявление, однако его уже удалили. Сейчас на «Авито» нет ни одного подобного объявления.

  • В Госдуме сообщили о разработке законопроекта, запрещающего «пропаганду деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».
  • Депутат Яна Лантратова заявила, что отвечать за увлечение квадробингом среди детей должны не родители, а те, «кто навязывает информацию», вызывающую интерес к этому движению.

30 августа во время выступления певицы Мии Бойка в ямальском Надыме организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом. Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».

После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.

Красноярский психолог рассказала «Проспекту Мира», насколько опасно увлечение квадробингом и когда родителям нужно беспокоиться.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Услуги#Квадробер#Квадробинг
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