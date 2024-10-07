В Красноярске подготовили новых управленцев-энергетиков

Курс составлен таким образом, что в первый образовательный год участники развивают основы управления: планирование, организацию работы команды, коммуникативные и мотивационные навыки. Второй год посвящен обучению в области системного мышления, в том числе, теории решения изобретательских задач. А завершается учеба деятельностью, результатом которой должен стать собственный проект. Причем задача максимум, чтобы идея не осталась только на бумаге, а воплотилась в жизнь. Так, заместитель директора по реализации проектов ДПМ-2 Красноярской ТЭЦ-1 (филиал Енисейской ТГК) Илья Зейдлиц спроектировал систему безмазутного розжига для двух новых котлов, которые сейчас станция готовит к запуску.