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Posted 7 октября, 07:44

Published 7 октября, 07:44

Modified 7 октября, 07:46

Updated 7 октября, 07:46

В Красноярске подготовили новых управленцев-энергетиков

В Красноярске подготовили новых управленцев-энергетиков

7 октября 2024, 07:44
Фото: 2gis
В Красноярске закончился очередной год программы «Время сильных». Она проходит в рамках Корпоративного университета СГК и направлена на развитие управленческих навыков у сотрудников. Учебный цикл занимает три года. По итогам каждый участник защищает собственный проект.

Каждый год Корпоративный университет СГК набирает среди сотрудников новых «студентов». Сейчас на трёх курсах обучается 61 человек. Таким образом, Компания формирует кадровый резерв.

Учебная программа содержит лекции и семинары, а также практические задания. Например, задание — замотивировать сотрудника отменить поездку на свадьбу к сестре для того, чтобы помочь с организацией конференции. Или создание копии картины Малевича «Ангел» — когда четыре команды энергетиков, получив наборы карандашей, кистей и красок, становятся на 35 минут настоящими художниками. Так, на интересных и, на первый взгляд, необычных для специалистов ТЭК задачах, формируются компетенции, которые позволяют «студентам» развиться в области управления.

Оценивают выполнение заданий не только преподаватели, но и приглашенные эксперты — руководители из числа выпускников программы «Время сильных». Сегодня их более двухсот. В своё время эту программу прошёл и генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский. Приветствуя резервистов, он отметил, что знания, полученные много лет назад, он использует в работе до сих пор.

Курс составлен таким образом, что в первый образовательный год участники развивают основы управления: планирование, организацию работы команды, коммуникативные и мотивационные навыки. Второй год посвящен обучению в области системного мышления, в том числе, теории решения изобретательских задач. А завершается учеба деятельностью, результатом которой должен стать собственный проект. Причем задача максимум, чтобы идея не осталась только на бумаге, а воплотилась в жизнь. Так, заместитель директора по реализации проектов ДПМ-2 Красноярской ТЭЦ-1 (филиал Енисейской ТГК) Илья Зейдлиц спроектировал систему безмазутного розжига для двух новых котлов, которые сейчас станция готовит к запуску.

В следующем году программе подготовки кадрового резерва СГК «Время сильных» исполнится 20 лет. Компания планирует организовать форум и управленческое состязание с участием выпускников.

#Владислав Савончик
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