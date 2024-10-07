В Красноярске подготовили новых управленцев-энергетиков

Posted 7 октября, 07:44
Published 7 октября, 07:44
Modified 7 октября, 07:46
Updated 7 октября, 07:46
Каждый год Корпоративный университет СГК набирает среди сотрудников новых «студентов». Сейчас на трёх курсах обучается 61 человек. Таким образом, Компания формирует кадровый резерв.
Учебная программа содержит лекции и семинары, а также практические задания. Например, задание — замотивировать сотрудника отменить поездку на свадьбу к сестре для того, чтобы помочь с организацией конференции. Или создание копии картины Малевича «Ангел» — когда четыре команды энергетиков, получив наборы карандашей, кистей и красок, становятся на 35 минут настоящими художниками. Так, на интересных и, на первый взгляд, необычных для специалистов ТЭК задачах, формируются компетенции, которые позволяют «студентам» развиться в области управления.
Оценивают выполнение заданий не только преподаватели, но и приглашенные эксперты — руководители из числа выпускников программы «Время сильных». Сегодня их более двухсот. В своё время эту программу прошёл и генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский. Приветствуя резервистов, он отметил, что знания, полученные много лет назад, он использует в работе до сих пор.
Курс составлен таким образом, что в первый образовательный год участники развивают основы управления: планирование, организацию работы команды, коммуникативные и мотивационные навыки. Второй год посвящен обучению в области системного мышления, в том числе, теории решения изобретательских задач. А завершается учеба деятельностью, результатом которой должен стать собственный проект. Причем задача максимум, чтобы идея не осталась только на бумаге, а воплотилась в жизнь. Так, заместитель директора по реализации проектов ДПМ-2 Красноярской ТЭЦ-1 (филиал Енисейской ТГК) Илья Зейдлиц спроектировал систему безмазутного розжига для двух новых котлов, которые сейчас станция готовит к запуску.
В следующем году программе подготовки кадрового резерва СГК «Время сильных» исполнится 20 лет. Компания планирует организовать форум и управленческое состязание с участием выпускников.