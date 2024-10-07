В Красноярске в «Батоне» заметили мышь у прилавков

Posted 7 октября, 04:26
Published 7 октября, 04:26
Modified 7 октября, 05:13
Updated 7 октября, 05:13
Красноярец рассказал Ngs24 о том, что пришел в дискаунтер «Батон» на улице Николаева и увидел мышь в торговом зале.
По словам мужчины, грызун чувствовал себя «как дома», бегал между прилавками и не боялся посетителей. Как утверждает красноярец, о мыши он рассказал кассиру.
«Сказал про мышь в торговом зале, на что получили ответ: „Ну, а что вы хотели? Помойка рядом и холодает, вот и лезут“», — заявил покупатель.
«Проспекту Мира» в пресс-службе торговой сети сообщили, что во всех магазинах дератизацию проводят раз в месяц, а в «Батоне» на Николаева проводили две недели назад.
«Накануне сотрудники сообщили о признаках наличия грызуна в магазине и дератизация была проведена этой ночью. За магазином наблюдаем, осенью меры усиливаем. Боремся всеми доступными методами».