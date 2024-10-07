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Posted 7 октября, 04:26

Published 7 октября, 04:26

Modified 7 октября, 05:13

Updated 7 октября, 05:13

В Красноярске в «Батоне» заметили мышь у прилавков

В Красноярске в «Батоне» заметили мышь у прилавков

7 октября 2024, 04:26
Фото: t.me/ngs24_krsk
В Красноярске покупатель заметил мышь в дискаунтере «Батон». Грызун бегал между прилавками.

Красноярец рассказал Ngs24 о том, что пришел в дискаунтер «Батон» на улице Николаева и увидел мышь в торговом зале.

По словам мужчины, грызун чувствовал себя «как дома», бегал между прилавками и не боялся посетителей. Как утверждает красноярец, о мыши он рассказал кассиру.

Видео: t.me/ngs24_krsk.
«Сказал про мышь в торговом зале, на что получили ответ: „Ну, а что вы хотели? Помойка рядом и холодает, вот и лезут“», — заявил покупатель.

«Проспекту Мира» в пресс-службе торговой сети сообщили, что во всех магазинах дератизацию проводят раз в месяц, а в «Батоне» на Николаева проводили две недели назад.

«Накануне сотрудники сообщили о признаках наличия грызуна в магазине и дератизация была проведена этой ночью. За магазином наблюдаем, осенью меры усиливаем. Боремся всеми доступными методами».
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