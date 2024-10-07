В Красноярске за 4 миллиарда хотят построить кафедральный собор на Стрелке

Как рассказали в Красноярской епархии Русской православной церкви, к 400-летию Красноярска на Стрелке хотят возвести Богородице-Рождественский кафедральный собор. Он будет расположен у поклонного креста рядом со строящимся храмом Иоакима и Анны.