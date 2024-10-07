В Красноярске за 4 миллиарда хотят построить кафедральный собор на Стрелке

Posted 7 октября, 02:29
Published 7 октября, 02:29
Modified 7 октября, 02:29
Updated 7 октября, 02:29
Как рассказали в Красноярской епархии Русской православной церкви, к 400-летию Красноярска на Стрелке хотят возвести Богородице-Рождественский кафедральный собор. Он будет расположен у поклонного креста рядом со строящимся храмом Иоакима и Анны.
Кафедральный собор был крупнейшим храмом в дореволюционном Красноярске, однако 12 июля 1936 года его уничтожили.
В 2012 году было принято решение о том, чтобы построить собор по проекту архитектора XIX века Константина Тона.
Планируется, что строительство храма стартует весной 2025 года. На возведение объекта потребуется от 3,5 до 4 миллиардов рублей.