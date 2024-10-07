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Posted 7 октября, 02:29

Published 7 октября, 02:29

Modified 7 октября, 02:29

Updated 7 октября, 02:29

В Красноярске за 4 миллиарда хотят построить кафедральный собор на Стрелке

В Красноярске за 4 миллиарда хотят построить кафедральный собор на Стрелке

7 октября 2024, 02:29
Фото: газета Красноярской митрополии «Православное слово Сибири»
В центре Красноярска планируют построить новый кафедральный собор. Он появится на Стрелке.

Как рассказали в Красноярской епархии Русской православной церкви, к 400-летию Красноярска на Стрелке хотят возвести Богородице-Рождественский кафедральный собор. Он будет расположен у поклонного креста рядом со строящимся храмом Иоакима и Анны.

Кафедральный собор был крупнейшим храмом в дореволюционном Красноярске, однако 12 июля 1936 года его уничтожили.

В 2012 году было принято решение о том, чтобы построить собор по проекту архитектора XIX века Константина Тона.

Планируется, что строительство храма стартует весной 2025 года. На возведение объекта потребуется от 3,5 до 4 миллиардов рублей.

  • Ранее экс-губернатор Красноярского края и сенатор Александр Усс сообщил, что станет главой попечительского совета по строительству Кафедрального собора.
  • Часть жителей Красноярска выступали против застройки Стрелки и собирали подписи для проведения референдума по этому вопросу — в ответ митрополит обвинил организаторов акции в служении дьяволу.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Храм#Стрелка#Богородице-Рождественский собор
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