В Красноярском крае тысячи домов превышают потребление электричества

Posted 7 октября, 08:42
Published 7 октября, 08:42
Modified 7 октября, 08:44
Updated 7 октября, 08:44
В «Красноярскэнерго» рассказали, что многие жители края просто не понимают реальных объемов потребления и утверждают, что потребляют даже меньше, чем прописано в их договоре.
«Обычно на подключение частного жилого дома выделяется 5-10 киловатт, но фактически используется 15 киловатт и более. Из-за этого потребление электроэнергии сильно превышает норму. В итоге соседи страдают от перепадов напряжения, а электросети выходят из строя», — пояснили в отделе учета электроэнергии и энергосервисной деятельности «Красноярскэнерго».
Достичь превышения потребляемой мощности довольно легко. К примеру, на дом по договору выделено 5 киловатт, в нем стоит потребляющая 7,5 киловатта плита и чайник на 2,5 киловатта. При включении обоих приборов разом уже получаем превышение потребляемой мощности. Энергетики отмечают, что энергосеть рассчитана именно на те нагрузки, которые прописаны в договорах с потребителями — перегрузки ведут к перепадам напряжения, аварийным отключениям и порче оборудования.
Путей решения проблемы существует два. Первый — заключение договоров на увеличение потребляемой мощности. В таком случае заявитель должен будет оплатить мероприятия по техническому присоединению. Стоимость рассчитывается энергетиками по стандартизированной и льготной ставкам, заявителю же предлагают оплату по наименьшей получившейся сумме. Однако энергетики отметили, что за увеличением мощности в «Красноярскэнерго» обратились всего 22 потребителя.
Второй способ — автоматическое регулирование мощности через счетчики. В этом случае при превышении договорной мощности потребителя автоматически на время отсоединяет от сети. На счетчике при этом будет виден значок разомкнутого провода. Такие меры работают по всему краю, особенно это касается жителей Курагинского района, поселков Стрелка и Такучет, Нижнего Ингаша, Заозерного, а также Ирбейского и Емельяновского районов. Автоматическое регулирование мощности уже установлено на 5401 счетчике по всему краю. Энергетики говорят, что эти меры помогут предотвратить незапланированные отключения и поломки оборудования.