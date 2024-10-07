В Красноярском крае тысячи домов превышают потребление электричества

Второй способ — автоматическое регулирование мощности через счетчики. В этом случае при превышении договорной мощности потребителя автоматически на время отсоединяет от сети. На счетчике при этом будет виден значок разомкнутого провода. Такие меры работают по всему краю, особенно это касается жителей Курагинского района, поселков Стрелка и Такучет, Нижнего Ингаша, Заозерного, а также Ирбейского и Емельяновского районов. Автоматическое регулирование мощности уже установлено на 5401 счетчике по всему краю. Энергетики говорят, что эти меры помогут предотвратить незапланированные отключения и поломки оборудования.