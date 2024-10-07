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Posted 7 октября, 10:24

Published 7 октября, 10:24

Modified 7 октября, 10:26

Updated 7 октября, 10:26

На уроке в красноярской школе трудовик обматерил семиклассников

В красноярской школе трудовик обматерил учеников. Но родители просят его не увольнять

7 октября 2024, 10:24
Фото: 2gis.ru / «Борус. Люди»

На уроке в красноярской школе трудовик обматерил семиклассников

В Красноярске трудовик из школы №149 обматерил семиклассников на уроке.

Видео с преподавателем публикует телеграм-канал «Борус. Люди». На кадрах видно, как школьники сидят за партами. В какой-то момент учитель начинает кричать.

«Всё, рот закрой. Что-то мы сегодня [разговорились], а? Щенки […]», — говорит учитель.
Видео: «Борус. Люди».

Что именно вызвало такую реакцию учителя — не уточняется. Сообщается, что перед тем, как мужчина начал кричать, один из школьников произнес: «Это не я сказал даже».

В управлении образования администрации Красноярска сообщили «Проспекту Мира», что учителя отстранили от занятий.

«7 октября состоится заседание конфликтной комиссии, позже участников событий ознакомят с итоговым решением», — рассказали в управлении.

Итоги комиссии станут известны 8 октября.

При этом, уточнили в управлении, жалоб от родителей на этого учителя не поступало «ни за период работы педагога, ни после публикации видео». Утверждается, что родители учеников просят руководство школы не увольнять учителя.

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