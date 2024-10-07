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Posted 7 октября, 07:14

Published 7 октября, 07:14

Modified 7 октября, 11:13

Updated 7 октября, 11:13

В Норильске на месте, где насмерть сбили школьницу, появился плакат с извинениями

В Норильске на месте, где насмерть сбили школьницу, появился плакат с извинениями

7 октября 2024, 07:14
Фото: t.me/zhitvnorilske / t.me/gorodnorilsk
В Норильске на месте смертельного ДТП с 14-летней школьницей появились мишка и плакат с извинениями.

Авария произошла 3 октября около 20:20. 25-летний водитель BMW ехал по улице Маслова в сторону Диксона и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

В ведомстве заявили, что автомобилист не заметил школьницу, так как она была в темной одежде без световозвращающих элементов. Возбуждено уголовное дело.

Недалеко от места ДТП появились мягкая игрушка медведя и плакат с надписью: «Прости меня, пожалуйста». Фотографии и видео с места опубликовал «Телеграм Норильска» вечером 6 октября.

Видео: t.me/gorodnorilsk.

Сообщается, что всё это оставили родственники водителя BMW. Кроме того, игрушки и цветы к месту аварии приносят неравнодушные жители.

Сам 25-летний водитель сейчас находится в СИЗО — такую меру пресечения ему избрали по уголовному делу.

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