В Норильске на месте, где насмерть сбили школьницу, появился плакат с извинениями

Posted 7 октября, 07:14
Published 7 октября, 07:14
Modified 7 октября, 11:13
Updated 7 октября, 11:13
Авария произошла 3 октября около 20:20. 25-летний водитель BMW ехал по улице Маслова в сторону Диксона и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.
В ведомстве заявили, что автомобилист не заметил школьницу, так как она была в темной одежде без световозвращающих элементов. Возбуждено уголовное дело.
Недалеко от места ДТП появились мягкая игрушка медведя и плакат с надписью: «Прости меня, пожалуйста». Фотографии и видео с места опубликовал «Телеграм Норильска» вечером 6 октября.
Сообщается, что всё это оставили родственники водителя BMW. Кроме того, игрушки и цветы к месту аварии приносят неравнодушные жители.
Сам 25-летний водитель сейчас находится в СИЗО — такую меру пресечения ему избрали по уголовному делу.