В Норильске на месте, где насмерть сбили школьницу, появился плакат с извинениями

Авария произошла 3 октября около 20:20. 25-летний водитель BMW ехал по улице Маслова в сторону Диксона и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.