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Posted 7 октября, 02:49

Published 7 октября, 02:49

Modified 7 октября, 02:51

Updated 7 октября, 02:51

Краевой Роспотребнадзор арестовал крупную партию обуви на 120 тысяч рублей

Краевой Роспотребнадзор арестовал крупную партию обуви на 120 тысяч рублей

7 октября 2024, 02:49
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
В Красноярском крае в одном из магазинов арестовали 101 пару обуви без маркировки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что их специалисты пришли с внеплановой проверкой в магазин «Планета, одежда, обувь» в ТЦ «Фабрика» в городе Заозерном.

Система «Честный знак» выявила индикаторы риска, которые свидетельствовали о том, что владелец магазина нарушает правила оборота товаров.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

В итоге специалисты арестовали 101 пару обуви без маркировки более чем на 120 тысяч рублей. Также владельца торговой точки планируют оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Материалы дела переданы в суд.

  • До этого мы рассказывали о том, что в магазине «Светофор» покупатели заметили сгнившие фрукты и овощи — их облепили насекомые. Сеть принадлежит одной из богатейших семей Красноярского края.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Заозерный#Товар#Обувь
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