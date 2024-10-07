Краевой Роспотребнадзор арестовал крупную партию обуви на 120 тысяч рублей

Posted 7 октября, 02:49
Published 7 октября, 02:49
Modified 7 октября, 02:51
Updated 7 октября, 02:51
В ведомстве рассказали, что их специалисты пришли с внеплановой проверкой в магазин «Планета, одежда, обувь» в ТЦ «Фабрика» в городе Заозерном.
Система «Честный знак» выявила индикаторы риска, которые свидетельствовали о том, что владелец магазина нарушает правила оборота товаров.
В итоге специалисты арестовали 101 пару обуви без маркировки более чем на 120 тысяч рублей. Также владельца торговой точки планируют оштрафовать на 30 тысяч рублей.
Материалы дела переданы в суд.