В работе «Вконтакте» произошел сбой. У красноярцев ничего не грузит

Posted 7 октября, 11:29
Published 7 октября, 11:29
Modified 7 октября, 11:31
Updated 7 октября, 11:31
Самая частая проблема — приложение соцсети просто не загружается. Еще пользователи писали, что не получают сообщения и у них не прогружается лента.
«Не грузит новостную ленту, страницы, сообщества».
«Не открываются сообщения, лента и своя страница. Группы через меню открываются, но посты без картинок, только текст. С интернетом всё ок, другие приложения работают».
«ВК на последнем издыхании, не грузит, вылетает».
Жалобы поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Красноярска, Самары, Ростова, Челябинска, Омска, Новосибирска и других городов.
Красноярцы рассказали нам, что у них тоже есть проблемы с соцсетью. У некоторых приложение выглядит так:
Однако у кого-то все работает стабильно, и жалоб у них нет.