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Posted 7 октября, 11:29

Published 7 октября, 11:29

Modified 7 октября, 11:31

Updated 7 октября, 11:31

В работе «Вконтакте» произошел сбой

В работе «Вконтакте» произошел сбой. У красноярцев ничего не грузит

7 октября 2024, 11:29
Фото: 1MI

В работе «Вконтакте» произошел сбой

Красноярцы и жители других городов жалуются на сбой в работе «Вконтакте».

По данным сайта Downdetector, жалобы стали появляться около 17:45 по красноярскому времени.

Фото: downdetector.brandanalytics.ru

Самая частая проблема — приложение соцсети просто не загружается. Еще пользователи писали, что не получают сообщения и у них не прогружается лента.

«Не грузит новостную ленту, страницы, сообщества».
«Не открываются сообщения, лента и своя страница. Группы через меню открываются, но посты без картинок, только текст. С интернетом всё ок, другие приложения работают».
«ВК на последнем издыхании, не грузит, вылетает».

Жалобы поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Красноярска, Самары, Ростова, Челябинска, Омска, Новосибирска и других городов.

Красноярцы рассказали нам, что у них тоже есть проблемы с соцсетью. У некоторых приложение выглядит так:

Фото: prmira.ru

Однако у кого-то все работает стабильно, и жалоб у них нет.

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