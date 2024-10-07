В «СМ. Сити» прокомментировали иск об изъятии земель в ЖК «Октябрьский»

Posted 7 октября, 09:34
Published 7 октября, 09:34
Modified 7 октября, 11:27
Updated 7 октября, 11:27
Иск подали к СЗ «Телевизорный», ОАО «Завод электромонтажных изделий» (ЗЭМИ), департаменту горимущества мэрии и ИП Броневской. Прокурор требует лишить застройщика права собственности на территорию ЗЭМИ и взыскать 187,2 миллиона рублей неосновательного обогащения.
Кроме того, прокурор просит признать недействительным договор аренды на участок между ЗЭМИ и владелицей местного магазина морепродуктов «У Марианны» ИП Броневской.
В «СМ. Сити» сообщили «Проспекту Мира», что участки, где возводятся дома, прокуратура изымать не требует, поэтому дольщиков это не коснется — их дома обещают достроить.
«Земельные участки, об изъятии которых заявлены требования в суд, это перспективный проект, в настоящее время на них не ведутся никакие строительные работы, разрешения на строительство на этих участках еще не получены. В отношении тех участков, на которых в настоящее время ведется строительство жилых домов, требования об изъятии прокуратурой не заявлялись, поэтому участники долевого строительства могут быть уверены в своевременном его завершении», — сообщили нам в компании.
В прокуратуре сообщили, что будут взыскивать «неосновательное обогащение» с тех участков, где ведется строительство. Изымать собираются те земли, по которым «не было финансовых вложений».
Прокуратура считает, что земли приватизировали незаконно — Красноярск не мог отдать земли, которыми владел Красноярский край.
Согласно иску, в 1989 году заводу предоставили участок в переулке Телевизорном, 5в в бессрочное пользование. В 2000–2002 годы завод арендовал участок, а в 2009-м уже департамент горимущества мэрии Красноярска отдал его предприятию в собственность.
В 2021 году землю передали ООО «Телевизорный», которое позже преобразовалось в СЗ «Телевизорный». Компания разделила его на два участка. Один из них арендует Броневская. А второй поделили еще на шесть — на них строится жилой комплекс «Октябрьский».
Иск приняли к производству, предварительное судебное заседание у назначено на 7 ноября.
Согласно информации с сайта «Дом.рф», стройку ЖК «Октябрьский» начали в 2023 году. К концу 2026 году планируется построить четыре дома почти на 1200 квартир, уже распродано 29% квартир.