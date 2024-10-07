В «СМ. Сити» прокомментировали иск об изъятии земель в ЖК «Октябрьский»

В 2021 году землю передали ООО «Телевизорный», которое позже преобразовалось в СЗ «Телевизорный». Компания разделила его на два участка. Один из них арендует Броневская. А второй поделили еще на шесть — на них строится жилой комплекс «Октябрьский».