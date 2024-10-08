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Posted 8 октября, 12:35

Published 8 октября, 12:35

Modified 8 октября, 12:37

Updated 8 октября, 12:37

6-летняя красноярка после укуса клеща не может ходить и говорить

6-летняя красноярка после укуса клеща не ходит и не говорит. Лечение стоит 400 тысяч

8 октября 2024, 12:35
Фото: ТВК

6-летняя красноярка после укуса клеща не может ходить и говорить

В Красноярском крае к 6-летней девочке присосалось сразу три клеща. После этого она впала в кому, а теперь не может говорить и ходить.

Историю 6-летней красноярки еще в конце августа рассказал телеканал «ТВК». В конце апреля 2024 года семья ездила в Зыково — по приезде домой на ребенке обнаружили 3 клеща. Два из трех клещей были заражены боррелиозом и энцефалитом.

После этого девочку начали лечить: сделали укол иммуноглобулина, выписали антибиотики и противовирусные. Первое время девочка чувствовала себя хорошо, но потом у неё поднялась температура, а еще через какое-то время она впала в кому.

В итоге ей поставили диагноз клещевой энцефалит с сильными осложнениями.

Как сообщили родители девочки телеканалу «ТВК», ребенка выписали из больницы только спустя 4 месяца — 26 августа. Теперь девочка не может ходить, самостоятельно есть, не говорит и «с трудом выражает эмоции».

С момента выписки о ребенке заботится мать Ольга, отец девочки один обеспечивает семью.

Фото: ТВК

По словам родителей, красноярские врачи не дают хороших прогнозов о состоянии ребенка. Но мать нашла специалистов в Улан-Удэ — сообщество мам с детьми собирают самостоятельно деньги и приглашают врачей из Китая в эту клинику.

Лечение будет проходить курсами — у 6-летней красноярки ближайший начнется 15 октября. Точную сумму врачи не называют, однако называют примерную: около 400 тысяч рублей.

Как сообщает телеканал, за сутки Арине собрали уже 300 тысяч рублей. Как помочь — смотрите на сайте телеканала.

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