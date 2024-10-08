Аналитики рассказали, в какие города переезжают красноярцы

Posted 8 октября, 06:25
Published 8 октября, 06:25
Modified 8 октября, 06:25
Updated 8 октября, 06:25
Как отмечают аналитики, среди мегаполисов чаще всего красноярцы для покупки жилья выбирают Красноярск (58%) и Москву (5%).
Также красноярцы задумываются о приобретении недвижимости в Новосибирске (3%), Санкт-Петербурге (2%), Краснодаре (2%), Казани (1%), Воронеже (1%), Перми (1%) и Омске (1%).
На вопрос о том, собираетесь ли вы покупать жилье в городе-миллионнике, 55% опрошенных красноярцев сказали «да», 45% респондентов ответили «нет».
По словам аналитиков, лояльнее всего к переезду в мегаполис, где планируется покупка жилья, относятся жители Красноярска в возрасте от 18 до 24 лет (77%). Среди более старших возрастов готовы переехать только 51% опрошенных красноярцев от 55 лет.
Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что существует несколько сценариев при покупке жилья в городах-миллионниках.
«Молодые люди ищут варианты для переезда, так как стремятся реализоваться в учебе и работе, поэтому преимущественно выбирают Москву и Санкт-Петербург. В случае с миллениалами добавляется климатический фактор. Жители двух столиц и богатых северных регионов хотят иметь основное или второе жилье в месте с более мягкой зимой, рядом с морскими и горнолыжными курортами. Не стоит исключать и инвестиционный сценарий: спрос на жилье в миллионниках выше, значит выше ликвидность объектов и потенциал их роста в цене».
Как отмечают авторы исследования, чаще всего красноярцы раздумывают о покупке недвижимости в крупных городах ради улучшения жилищных условий (24%).
Также жители Красноярска планируют приобрести жилье для детей и родственников (23%), а также для получения дохода от аренды (23%). Около 21% опрошенных хотят расширить жилую площадь, а 12% — сберечь средства.
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