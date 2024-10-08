Более 30 социальных проектов для красноярцев получат поддержку Фонда Мельниченко

Posted 8 октября, 04:11
Published 8 октября, 04:11
Modified 8 октября, 04:13
Updated 8 октября, 04:13
Красноярский край стал лидером по количеству как присланных, так и одобренных заявок. В Фонде Мельниченко подчеркивают: при выборе победителей они ориентировались, прежде всего, на значимость проектов в контексте комплексного развития территорий и собственных проектов СУЭК и СГК.
В Красноярске, например, в числе лучших названа идея библиотеки имени Н. Островского по созданию напольной игры «Прогулки по Красноярску» — уже несколько лет д СГК проводит в краевом центре автобусные экскурсии «Красноярские огни», на которых рассказывает горожанам об истории энергетики в крае, от первой лампочки до современных, эффективных и экологичных ТЭЦ.
В городе Бородино Фонд Мельниченко поможет создать 3D-лабораторию в местном Центре технического творчества — Центр тесно работает с СУЭК по формированию у школьников познавательной активности и инженерно-технического мышления, на средства угольщиков здесь ранее был создан Музей занимательных наук «ПознаниУм», действует «Лего-студия».
В Назарово Фонд Мельниченко поддержал инициативу Назаровского энергостроительного техникума по оборудованию молодежной мультимедийной студии — техникум является опорным для СУЭК и СГК, вместе педагогический состав, угольщики и энергетики внедряют на базе техникума федеральную программу «Профессионалитет», проводят для ребят экскурсии на производства, квесты, квизы, в том числе в рамках программ Фонда по профессиональной навигации «Профкоманды.ФМ» и «Профклассы.ФМ», организуют для учащихся старших курсов производственную практику, выплачивают именные стипендии.
В Шарыпово развитие получит палеонтологическая тема и проект Краеведческого музея города «Шарыповская палеонтология: мифы и реальность» — решением Агентства по туризму Красноярского края, администрации Шарыпово, Фонда Мельниченко и СУЭК палеонтология выбрана туристическим брендом Шарыпово, ведется строительство семейного «Динопарка», в августе на площадках парка состоялся Первый палеонтологический фестиваль «Открытие» с участием 12 тысяч жителей и гостей города. С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться по здесь.
Конкурс Фонда Мельниченко «Гранты.ФМ» направлен на повышение качества жизни в регионах, где работают предприятия СУЭК и СГК, объединение активных граждан, а также обмен опытом и поиск партнеров. Благодаря конкурсу в 38 российских муниципальных образованиях, в том числе в Красноярске, Канске, Минусинске, Назарово, Шарыпово и Бородино будут воплощены 84 проекта-победителя на общую сумму 142 миллиона рублей, из которых 88 миллионов — грантовая поддержка Фонда, и 54 миллиона — софинансирование конкурсантов и инвесторов, привлечение которых также стало частью подготовки конкурсных заявок.