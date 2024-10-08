Более 30 социальных проектов для красноярцев получат поддержку Фонда Мельниченко

Конкурс Фонда Мельниченко «Гранты.ФМ» направлен на повышение качества жизни в регионах, где работают предприятия СУЭК и СГК, объединение активных граждан, а также обмен опытом и поиск партнеров. Благодаря конкурсу в 38 российских муниципальных образованиях, в том числе в Красноярске, Канске, Минусинске, Назарово, Шарыпово и Бородино будут воплощены 84 проекта-победителя на общую сумму 142 миллиона рублей, из которых 88 миллионов — грантовая поддержка Фонда, и 54 миллиона — софинансирование конкурсантов и инвесторов, привлечение которых также стало частью подготовки конкурсных заявок.