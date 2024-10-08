ФОМС предупредил россиян о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

Posted 8 октября, 13:59
Published 8 октября, 13:59
Modified 8 октября, 13:59
Updated 8 октября, 13:59
Как сообщает ТАСС, стало известно, что некоторым застрахованным гражданам стали звонить с предложением заменить свои полисы на новые с QR-кодом. В ФОМС отметили, что мошеннические схемы, связанные с полисами ОМС, по-прежнему представляют собой серьезную проблему, а способы обмана становятся всё более изощренными.
Полисы ОМС не нуждаются в замене, поэтому, если вы получили звонок с просьбой предоставить данные для заполнения формы, не стоит реагировать, устанавливать дополнительные приложения или переходить по ссылкам. В случае возникновения подобных инцидентов нужно обратиться в вашу медицинскую страховую организацию или в контактный центр территориального фонда ОМС.
Также в ведомстве подчеркивают, что представители страховых организаций никогда не рассылают SMS с кодами, не запрашивают личные данные и не требуют переводить деньги.