ФОМС предупредил россиян о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

Полисы ОМС не нуждаются в замене, поэтому, если вы получили звонок с просьбой предоставить данные для заполнения формы, не стоит реагировать, устанавливать дополнительные приложения или переходить по ссылкам. В случае возникновения подобных инцидентов нужно обратиться в вашу медицинскую страховую организацию или в контактный центр территориального фонда ОМС.