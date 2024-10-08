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Posted 8 октября, 13:59

Published 8 октября, 13:59

Modified 8 октября, 13:59

Updated 8 октября, 13:59

ФОМС предупредил россиян о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

ФОМС предупредил россиян о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

8 октября 2024, 13:59
Фото: 1MI
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) информирует россиян о том, что полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) являются бессрочными, их не требуется менять или продлевать.

Как сообщает ТАСС, стало известно, что некоторым застрахованным гражданам стали звонить с предложением заменить свои полисы на новые с QR-кодом. В ФОМС отметили, что мошеннические схемы, связанные с полисами ОМС, по-прежнему представляют собой серьезную проблему, а способы обмана становятся всё более изощренными.

Полисы ОМС не нуждаются в замене, поэтому, если вы получили звонок с просьбой предоставить данные для заполнения формы, не стоит реагировать, устанавливать дополнительные приложения или переходить по ссылкам. В случае возникновения подобных инцидентов нужно обратиться в вашу медицинскую страховую организацию или в контактный центр территориального фонда ОМС.

Также в ведомстве подчеркивают, что представители страховых организаций никогда не рассылают SMS с кодами, не запрашивают личные данные и не требуют переводить деньги.

#Общество
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