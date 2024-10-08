Кому в Красноярске готовы платить зарплату до 200 тысяч?

Posted 8 октября, 08:53
Published 8 октября, 08:53
Modified 8 октября, 08:55
Updated 8 октября, 08:55
Рейтинг составил сервис SuperJob. Большую зарплату в октябре предлагают инженеру ПТО — обещают платить от 180 тысяч рублей. Такого сотрудника ищет «КАТЭКстройкомплекс».
Работник должен иметь опыт от года и быть готовым к командировкам в Лесосибирск.
Еще есть вакансия маляра-жестянщика с зарплатой 130-200 тысяч рублей. Сотрудник нужен в компанию «Фаворит моторс». Нужен опыт работы от года. Фирма обещает современные инструменты и официальное трудоустройство.
Далее идет вакансия руководителя геологической службы с зарплатой от 130 тысяч. Будущему работнику обещают служебный транспорт. Нужен опыт работы от трех лет.
Сейчас ищут автомаляра — обещают платить от 120 тысяч рублей. Обещают бесплатную парковку и комфортные условия труда. Будущий работник должен быть аккуратным и иметь соответствующий опыт.
Последняя вакансия в топе — шеф-повар с зарплатой от 100 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт работы не менее двух лет. Работодатель обещает корпоративное питание и обучение за их счет.