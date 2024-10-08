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Posted 8 октября, 09:20

Published 8 октября, 09:20

Modified 8 октября, 11:23

Updated 8 октября, 11:23

Красноярец в подъезде напал с ножом на свою бывшую и ее дочь

Красноярец напал с ножом на свою бывшую и ее дочь. Девочка в больнице

8 октября 2024, 09:20
Фото: ТВК

Красноярец в подъезде напал с ножом на свою бывшую и ее дочь

Красноярец напал с ножом на свою бывшую сожительницу и ее дочь.

Как сообщили в полиции, вечером 7 октября к ним обратилась мать 16-летней девочки. 41-летняя женщина сообщила, что бывший 31-летний сожитель избил ее дочь на лестничной площадке.

По словам женщины, она услышала крики и вышла на помощь дочери. Девочке удалось вырваться и вместе с матерью убежать в квартиру, однако мужчина зашел за ними. Потом он схватил нож и нанес несколько ударов женщине и девочке.

Как сообщает телеканал «ТВК», у ребенка более 16 ножевых ранений и сломана рука.

Фото: ТВК

Сотрудники полиции проводят проверку. Женщину из больницы отпустили домой, а девочка еще проходит стационарное лечение.

Фото: СК Красноярского края

Обновление: СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек.

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