Красноярец напал с ножом на свою бывшую и ее дочь. Девочка в больнице

Posted 8 октября, 09:20
Published 8 октября, 09:20
Modified 8 октября, 11:23
Updated 8 октября, 11:23
Как сообщили в полиции, вечером 7 октября к ним обратилась мать 16-летней девочки. 41-летняя женщина сообщила, что бывший 31-летний сожитель избил ее дочь на лестничной площадке.
По словам женщины, она услышала крики и вышла на помощь дочери. Девочке удалось вырваться и вместе с матерью убежать в квартиру, однако мужчина зашел за ними. Потом он схватил нож и нанес несколько ударов женщине и девочке.
Как сообщает телеканал «ТВК», у ребенка более 16 ножевых ранений и сломана рука.
Сотрудники полиции проводят проверку. Женщину из больницы отпустили домой, а девочка еще проходит стационарное лечение.
Обновление: СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек.