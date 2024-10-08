Красноярская активистка порезала вены в суде после приговора. Ее увезли на скорой

Posted 8 октября, 08:34
Published 8 октября, 08:34
Modified 8 октября, 11:00
Updated 8 октября, 11:00
Заседание проходило сегодня, 8 сентября. Как сообщает движение «Мягкая сила» (Минюст признал сообщество иноагентом), Суворову признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления (часть 2 статьи 306 УК РФ) и назначили штраф 125 тысяч рублей. Активистка отказалась признать вину и в знак протеста порезала вены. Ее увезли в больницу.
13 октября 2023 года Суворова заявила, что её «избили» в отделении полиции, после чего у нее якобы остались кровоподтёки на руке, и она не может поднять плечо. Женщина обвинила сотрудника УБЭП в том, что он «швырнул» её на решетку и «пытался вытолкнуть» из здания. При этом женщина сказала, что пришла в полицию «с правовыми намерениями» — она сопровождала знакомого, которого вызвали для дачи объяснения в рамках проводимой проверки.
В этот же день она написала заявление в СК, что оперуполномоченный применил к ней физическую силу и она ударилась левым предплечьем, плечом и локтем. Перед тем как принять заявление, её предупредили об уголовной ответственности за ложный донос.
В СК заявили, что сотрудник полиции высказал «законное требование о единоличном опросе мужчины» и попросил Суворову покинуть отдел полиции, «не применяя в отношении обвиняемой физическую силу, что подтверждается видеоматериалами с камер наблюдения».