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Posted 8 октября, 08:34

Published 8 октября, 08:34

Modified 8 октября, 11:00

Updated 8 октября, 11:00

Красноярская активистка порезала вены в суде после приговора. Ее увезли на скорой

Красноярская активистка порезала вены в суде после приговора. Ее увезли на скорой

8 октября 2024, 08:34
В Железнодорожном районном суде Красноярска активистка Ольга Суворова порезала себе вены после того, как ей вынесли приговор по делу о ложном доносе на полицейского.

Заседание проходило сегодня, 8 сентября. Как сообщает движение «Мягкая сила» (Минюст признал сообщество иноагентом), Суворову признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления (часть 2 статьи 306 УК РФ) и назначили штраф 125 тысяч рублей. Активистка отказалась признать вину и в знак протеста порезала вены. Ее увезли в больницу.

Видео: «Мягкая сила» (Минюст признал сообщество иноагентом).

13 октября 2023 года Суворова заявила, что её «избили» в отделении полиции, после чего у нее якобы остались кровоподтёки на руке, и она не может поднять плечо. Женщина обвинила сотрудника УБЭП в том, что он «швырнул» её на решетку и «пытался вытолкнуть» из здания. При этом женщина сказала, что пришла в полицию «с правовыми намерениями» — она сопровождала знакомого, которого вызвали для дачи объяснения в рамках проводимой проверки.

В этот же день она написала заявление в СК, что оперуполномоченный применил к ней физическую силу и она ударилась левым предплечьем, плечом и локтем. Перед тем как принять заявление, её предупредили об уголовной ответственности за ложный донос.

Видео: Следком.

В СК заявили, что сотрудник полиции высказал «законное требование о единоличном опросе мужчины» и попросил Суворову покинуть отдел полиции, «не применяя в отношении обвиняемой физическую силу, что подтверждается видеоматериалами с камер наблюдения».

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