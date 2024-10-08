Красноярская активистка порезала вены в суде после приговора. Ее увезли на скорой

13 октября 2023 года Суворова заявила, что её «избили» в отделении полиции, после чего у нее якобы остались кровоподтёки на руке, и она не может поднять плечо. Женщина обвинила сотрудника УБЭП в том, что он «швырнул» её на решетку и «пытался вытолкнуть» из здания. При этом женщина сказала, что пришла в полицию «с правовыми намерениями» — она сопровождала знакомого, которого вызвали для дачи объяснения в рамках проводимой проверки.