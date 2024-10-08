Красноярские дорожники столкнулись с нехваткой кадров перед началом зимы

Posted 8 октября, 02:42
Published 8 октября, 02:42
Modified 8 октября, 08:28
Updated 8 октября, 08:28
В администрации города сообщили, что муниципальному предприятию «САТП» не хватает водителей и дорожных рабочих.
Сейчас предприятие ищет 50 водителей грузовых машин, 40 механизаторов, 78 дорожных рабочих, 22 тракториста и 10 машинистов автогрейдеров.
Гендиректор «САТП» Антон Старовойтов заявил, что люди неохотно идут на предприятие из-за сложности работы, а также из-за того, что «САТП» тяжело конкурировать по уровню зарплаты с частными компаниями.
Также Старовойтов признался, что дефицит кадров на предприятии отражается на качестве и уборке снега.
«В сильные снегопады рабочих рук не хватает. Поэтому привлекаем работников различными способами. Зовём работать зимой механизаторов из районов. Заключены соглашения с исправительными учреждениями края на привлечение рабочей силы».
Кроме того, предприятие приглашает женщин. Одна из них уже работает водителем грузового автомобиля.
«Проспекту Мира» в мэрии заявили, что нехватка водителей и дорожных рабочих в «САТП» была и в прошлом году.
«Дефицит кадров на предприятии держится примерно на одном и том же уровне».
27 июня главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко задержали. Они подозреваются в картельном сговоре.
По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.