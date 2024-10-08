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Posted 8 октября, 02:42

Published 8 октября, 02:42

Modified 8 октября, 08:28

Updated 8 октября, 08:28

В Красноярске не хватает рабочих для уборки города от снега

Красноярские дорожники столкнулись с нехваткой кадров перед началом зимы

8 октября 2024, 02:42
Фото: prmira.ru

В Красноярске не хватает рабочих для уборки города от снега

В Красноярске не хватает дорожных рабочих для уборки города от снега. О проблеме рассказали в мэрии.

В администрации города сообщили, что муниципальному предприятию «САТП» не хватает водителей и дорожных рабочих.

Сейчас предприятие ищет 50 водителей грузовых машин, 40 механизаторов, 78 дорожных рабочих, 22 тракториста и 10 машинистов автогрейдеров.

Гендиректор «САТП» Антон Старовойтов заявил, что люди неохотно идут на предприятие из-за сложности работы, а также из-за того, что «САТП» тяжело конкурировать по уровню зарплаты с частными компаниями.

Также Старовойтов признался, что дефицит кадров на предприятии отражается на качестве и уборке снега.

«В сильные снегопады рабочих рук не хватает. Поэтому привлекаем работников различными способами. Зовём работать зимой механизаторов из районов. Заключены соглашения с исправительными учреждениями края на привлечение рабочей силы».

Кроме того, предприятие приглашает женщин. Одна из них уже работает водителем грузового автомобиля.

«Проспекту Мира» в мэрии заявили, что нехватка водителей и дорожных рабочих в «САТП» была и в прошлом году.

«Дефицит кадров на предприятии держится примерно на одном и том же уровне».

27 июня главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко задержали. Они подозреваются в картельном сговоре.

По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.

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