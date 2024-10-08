Красноярские кинотеатры покажут фильм «Джокер: Безумие на двоих». Когда будут сеансы?

Posted 8 октября, 11:59
Published 8 октября, 11:59
Modified 8 октября, 12:01
Updated 8 октября, 12:01
Фильм «Джокер: Безумие на двоих» (18+) сделан на американской киностудии Warner Bros. Эта компания приостановила поставку своих картин в российские кинотеатры и ушла из России после начала СВО, это значит, что официального проката в России не будет.
Однако «Джокер: Безумие на двоих» собираются выпустить в прокат в России с помощью пиратских копий и предсеансового обслуживания — такие показы кинотеатры стали практиковать с лета 2022 года.
Судя по сайтам, показывать фильм планируют в трех кинотеатрах Красноярска: в «Киномаксе» — с 13 октября, в «Луче» и «Эпицентре» — с 12 октября.
Билеты стоят от 130 до 600 рублей в зависимости от кинотеатра, зала и времени сеанса.
В кинотеатрах «Мори Синема» и «Стармакс» есть реклама о показе фильма, однако в расписании самого фильма нет.
Другие красноярские кинотеатры пока не упоминали фильм на своих официальных сайтах и в соцсетях.