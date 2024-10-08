«Столбы» частично закрыли для туристов из-за медведей

Как сообщили в нацпарке, молодого медведя несколько раз видели 5–7 октября в районе мусороприемников на кордоне Лалетино, а также возле детского городка на Второй Поперечной, где хищник в поисках пропитания накопал ямы. Все встречи были ранним утром и ночью.