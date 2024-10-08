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Posted 8 октября, 10:50

Published 8 октября, 10:50

Modified 8 октября, 14:24

Updated 8 октября, 14:24

«Столбы» частично закрыли для туристов из-за медведей

«Столбы» частично закрыли для туристов из-за медведей

8 октября 2024, 10:50
Фото: «Красноярские Столбы»
На «Красноярских Столбах» ввели запрет на посещение центральной части нацпарка ночью из-за выходов медведей. Одного зверя заметили в районе кордона Лалетино и Второй Поперечной.

Как сообщили в нацпарке, молодого медведя несколько раз видели 5–7 октября в районе мусороприемников на кордоне Лалетино, а также возле детского городка на Второй Поперечной, где хищник в поисках пропитания накопал ямы. Все встречи были ранним утром и ночью.

Видео: «Красноярские Столбы».

Специалисты отмечают, что активность медведя есть в районе Диких скал, в связи с этим запрет на выдачу пропусков в зону особой охраны продлен на неопределенный срок.

Посетителей нацпарка просят передвигаться только по разрешенным маршрутам и не оставлять пищевые отходы.

В случае встречи с хищником не приближаться к нему и не пытаться сфотографировать, нужно сразу сообщать о встрече и об обнаруженных следах в отдел охраны нацпарка по телефону 8(391) 261-16-95.

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