«Столбы» частично закрыли для туристов из-за медведей

Posted 8 октября, 10:50
Published 8 октября, 10:50
Modified 8 октября, 14:24
Updated 8 октября, 14:24
Как сообщили в нацпарке, молодого медведя несколько раз видели 5–7 октября в районе мусороприемников на кордоне Лалетино, а также возле детского городка на Второй Поперечной, где хищник в поисках пропитания накопал ямы. Все встречи были ранним утром и ночью.
Специалисты отмечают, что активность медведя есть в районе Диких скал, в связи с этим запрет на выдачу пропусков в зону особой охраны продлен на неопределенный срок.
Посетителей нацпарка просят передвигаться только по разрешенным маршрутам и не оставлять пищевые отходы.
В случае встречи с хищником не приближаться к нему и не пытаться сфотографировать, нужно сразу сообщать о встрече и об обнаруженных следах в отдел охраны нацпарка по телефону 8(391) 261-16-95.