Красноярцы жалуются на нехватку окулистов и других врачей. Очереди даже в платных

Posted 8 октября, 14:41
Published 8 октября, 14:41
Modified 8 октября, 14:52
Updated 8 октября, 14:52
В телеграм-канале ТВК появился пост жительницы Красноярска, в котором она рассказала о дефиците окулистов.
Недавно у нее отекло веко. Она пыталась попасть на прием к офтальмологу в поликлинику, расположенную в центре города. Однако оказалось, что такого специалиста в медучреждении нет.
«Предложили записаться к терапевту (а это до двух недель ожидания), который выдаст направление в платную клинику, но там еще очередь и ждать долго.
Если вам прямо срочно, сказали в поликлинике, то предложили обратиться в глазной травмпункт. Но в травмпункте сразу заявили, что надо обращаться в поликлинику».
Красноярка отметила, что обзвонила несколько частных клиник, однако и там большие очереди. В одной из них на прием можно попасть только в конце октября.
Еще одна жительница Красноярска рассказала «Проспекту Мира», что тоже заметила нехватку офтальмологов, когда ходила на приемы летом и в сентябре. В перинатальном центре, где работает платное отделение, специалист тогда был в отпуске, в частной клинике «Медикал Он Груп», куда она часто ходит, нет такого врача в принципе.
«Решила сходить в „Бионику“, там попасть к специалисту можно было через неделю. В Канске тоже была недельная очередь в частную оптику».
В соцсетях красноярцы заявляют о том, что в поликлиниках есть дефицит и других узких специалистов. Горожане пишут о нехватке ортопедов, онкологов и гастроэнтерологов.
Один из читателей сообщил «Проспекту Мира», что недавно столкнулся с отсутствием проктолога в поликлинике.
Красноярец рассказал, что несколько месяцев назад ему сделали операцию в больнице №20 и после выписки сказали ходить на перевязки в поликлинику, а также обратиться к проктологу.
«В итоге проктолога в моей поликлинике не оказалось. Выяснилось, что такой специалист есть только в одной поликлинике на весь микрорайон и расписано у него все было на месяц вперед».
В краевом минздраве «Проспекту Мира» сообщили, что в поликлиниках действительно не хватает узких специалистов.
На вопросы о том, с чем связана нехватка окулистов и других врачей, сколько нужно медработников, чтобы полностью укомплектовать поликлиники и как минздрав решает эту проблему, в министерстве не ответили и попросили прислать официальный запрос. Мы отправили запрос и опубликуем ответ, когда получим его.