Красноярцы жалуются на нехватку окулистов и других врачей. Очереди даже в платных

На вопросы о том, с чем связана нехватка окулистов и других врачей, сколько нужно медработников, чтобы полностью укомплектовать поликлиники и как минздрав решает эту проблему, в министерстве не ответили и попросили прислать официальный запрос. Мы отправили запрос и опубликуем ответ, когда получим его.