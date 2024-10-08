Квартиры в ипотеку снова подорожают. Почему и при чем тут банки

Posted 8 октября, 10:29
Published 8 октября, 10:29
Modified 8 октября, 10:31
Updated 8 октября, 10:31
Как пишут «Новые Известия», ЦБ раз в квартал устанавливает для кредитов максимальный размер полной стоимости (ПСК) — теперь он якобы не устраивает банкиров.
Раньше полная стоимость ипотечного кредита составляла 23,829%. Однако недавно ЦБ снизил её до 22,376%.
«То есть летом банки, грубо говоря, зарабатывали на разнице между 23,829% и 18% ключевой ставки — это 5,829 п. п. Теперь же их интерес сократился до 3,376%».
Из-за этого понижения банки и ввели дополнительную комиссию в 6,5% при покупке жилья в ипотеку. В некоторых случаях эта комиссия возлагается напрямую на заемщика, в других — на застройщика, что приводит к удорожанию жилья.
В сентябре 2024 года средний размер ипотечного займа, по данным Frank RG, составил рекордные 4,81 млн рублей. Таким образом, средний размер комиссии будет 312,65 тысячи рублей.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов считает, что квартиры на фоне этих изменений подорожают на 10%.
Основатель агентства недвижимости Арина Николаева отмечает, что что-то подобное мы уже проходили.
«Это напоминает ситуацию с городской недвижимостью в 2019 году, когда введение таких счетов резко увеличило стоимость квартир», — говорит Николаева.
Эксперты пришли к выводу, что при покупке жилья у людей сейчас есть два выхода из проблемной ситуации: либо рассматривать для покупки старую квартиру, либо задуматься о переезде за город.