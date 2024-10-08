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Posted 8 октября, 10:29

Published 8 октября, 10:29

Modified 8 октября, 10:31

Updated 8 октября, 10:31

Квартиры в ипотеку снова подорожают. Почему и при чем тут банки

Квартиры в ипотеку снова подорожают. Почему и при чем тут банки

8 октября 2024, 10:29
Фото: 1MI
Квартиры в ипотеку снова подорожают. С октября 2024 года банки — «Сбер», ВТБ и Альфа-банк — ввели дополнительные комиссии за покупку жилья в ипотеку.

Как пишут «Новые Известия», ЦБ раз в квартал устанавливает для кредитов максимальный размер полной стоимости (ПСК) — теперь он якобы не устраивает банкиров.

Раньше полная стоимость ипотечного кредита составляла 23,829%. Однако недавно ЦБ снизил её до 22,376%.

«То есть летом банки, грубо говоря, зарабатывали на разнице между 23,829% и 18% ключевой ставки — это 5,829 п. п. Теперь же их интерес сократился до 3,376%».

Из-за этого понижения банки и ввели дополнительную комиссию в 6,5% при покупке жилья в ипотеку. В некоторых случаях эта комиссия возлагается напрямую на заемщика, в других — на застройщика, что приводит к удорожанию жилья.

В сентябре 2024 года средний размер ипотечного займа, по данным Frank RG, составил рекордные 4,81 млн рублей. Таким образом, средний размер комиссии будет 312,65 тысячи рублей.

За год на комиссиях за выдачу ипотеки банки могут заработать почти 134 млрд рублейЗа год на комиссиях за выдачу ипотеки банки могут заработать почти 134 млрд рублей
За год на комиссиях за выдачу ипотеки банки могут заработать почти 134 млрд рублей. Фото: 1MI

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов считает, что квартиры на фоне этих изменений подорожают на 10%.

Основатель агентства недвижимости Арина Николаева отмечает, что что-то подобное мы уже проходили.

«Это напоминает ситуацию с городской недвижимостью в 2019 году, когда введение таких счетов резко увеличило стоимость квартир», — говорит Николаева.

Эксперты пришли к выводу, что при покупке жилья у людей сейчас есть два выхода из проблемной ситуации: либо рассматривать для покупки старую квартиру, либо задуматься о переезде за город.

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