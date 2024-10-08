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Posted 8 октября, 12:52

Published 8 октября, 12:52

Modified 8 октября, 12:54

Updated 8 октября, 12:54

На Калинина по КРТ построят новый микрорайон на пять тысяч жителей

На Калинина по КРТ построят новый микрорайон на пять тысяч жителей

8 октября 2024, 12:52
Фото: Дом.рф
В Красноярске на Калинина построят новый микрорайон на пять тысяч жителей.

Микрорайон собираются построить в районе улицы Калинина, 84. Компания «Дом.рф» передала участок площадью 18,4 га застройщику под комплексное развитие территории (КРТ).

Там построят 150 тысяч квадратных метров жилья. Высота домов — от 6 до 18 этажей.

Как заявили в мэрии, застройщик сформировал участок под строительство школы и детского сада на 670 и 280 мест соответственно — участки он уже передал городу.

Фото: t.me/gradvestnik

В проект планировки еще включили строительство трёх спортплощадок, спортзала и досугового центра. В планах еще благоустроить берег реки Бугач и установят сооружения для водоотведения.

Все работы планируют завершить в 2033 году.

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