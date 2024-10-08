На Калинина по КРТ построят новый микрорайон на пять тысяч жителей

Posted 8 октября, 12:52
Published 8 октября, 12:52
Modified 8 октября, 12:54
Updated 8 октября, 12:54
Микрорайон собираются построить в районе улицы Калинина, 84. Компания «Дом.рф» передала участок площадью 18,4 га застройщику под комплексное развитие территории (КРТ).
Там построят 150 тысяч квадратных метров жилья. Высота домов — от 6 до 18 этажей.
Как заявили в мэрии, застройщик сформировал участок под строительство школы и детского сада на 670 и 280 мест соответственно — участки он уже передал городу.
В проект планировки еще включили строительство трёх спортплощадок, спортзала и досугового центра. В планах еще благоустроить берег реки Бугач и установят сооружения для водоотведения.
Все работы планируют завершить в 2033 году.