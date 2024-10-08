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Posted 8 октября, 01:16

Published 8 октября, 01:16

Modified 8 октября, 01:17

Updated 8 октября, 01:17

На Октябрьском мосту водитель «Мазды» влетел в экскаватор и погиб

На Октябрьском мосту «Мазда» влетела в экскаватор. Водитель иномарки умер в больнице

8 октября 2024, 01:16
Фото: t.me/gibdd124

На Октябрьском мосту водитель «Мазды» влетел в экскаватор и погиб

В Красноярске на Октябрьском мосту произошла смертельная авария. В ДТП погиб один из водителей.

Инцидент случился в понедельник вечером, 7 октября. Как рассказали в Госавтоинспекции, 57-летний водитель «Мазды» ехал по Октябрьскому мосту в сторону Партизана Железняка. В какой-то момент иномарка врезалась в экскаватор-погрузчик, который ехал впереди.

В итоге водитель «Мазды», который не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался в больнице.

Фото: t.me/gibdd124

Выяснилось, что у 34-летнего водителя экскаватора нет водительских прав. На него составили административный материал (статья 12.7 КоАП РФ).

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

  • До этого мы рассказывали о том, как на улице Калинина водитель «Ниссана» сбил на пешеходном переходе троих молодых людей — двух девушек 14 лет и юношу 12 лет. Подростков с травмами госпитализировали в больницу.
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