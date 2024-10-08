На Октябрьском мосту «Мазда» влетела в экскаватор. Водитель иномарки умер в больнице

Posted 8 октября, 01:16
Published 8 октября, 01:16
Modified 8 октября, 01:17
Updated 8 октября, 01:17
Инцидент случился в понедельник вечером, 7 октября. Как рассказали в Госавтоинспекции, 57-летний водитель «Мазды» ехал по Октябрьскому мосту в сторону Партизана Железняка. В какой-то момент иномарка врезалась в экскаватор-погрузчик, который ехал впереди.
В итоге водитель «Мазды», который не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался в больнице.
Выяснилось, что у 34-летнего водителя экскаватора нет водительских прав. На него составили административный материал (статья 12.7 КоАП РФ).
Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.