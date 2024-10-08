На Октябрьском мосту «Мазда» влетела в экскаватор. Водитель иномарки умер в больнице

Инцидент случился в понедельник вечером, 7 октября. Как рассказали в Госавтоинспекции, 57-летний водитель «Мазды» ехал по Октябрьскому мосту в сторону Партизана Железняка. В какой-то момент иномарка врезалась в экскаватор-погрузчик, который ехал впереди.