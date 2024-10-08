На острове Татышев снова установят скандальную елку. Потратят 15,5 миллиона рублей

В 2021 году на подобные торги заявилась одна компания — «Сибирский теплый дом». Этот же подрядчик занимался работами в 2022 году. В августе 2023 года компанию оштрафовали на миллион рублей. По версии прокуратуры, её директор подкупил экс-руководителя «Татышев-парка» Сергея Васильева, чтобы гарантировано получить контракт.