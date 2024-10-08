На острове Татышев снова установят скандальную елку. Потратят 15,5 миллиона рублей

Posted 8 октября, 06:17
Published 8 октября, 06:17
Modified 8 октября, 06:19
Updated 8 октября, 06:19
Торги на установку, обслуживание и демонтаж елки объявил «Татышев-парк». Высота главной городской елки составит 55 метров.
Судя по документам, её должны установить до 25 декабря, а не позднее 10 марта — разобрать.
В 2021 году на подобные торги заявилась одна компания — «Сибирский теплый дом». Этот же подрядчик занимался работами в 2022 году. В августе 2023 года компанию оштрафовали на миллион рублей. По версии прокуратуры, её директор подкупил экс-руководителя «Татышев-парка» Сергея Васильева, чтобы гарантировано получить контракт.
Фирму лишили права участвовать в аукционах на два года.
Дело в отношении бывшего директора «Татышев-парка» Сергея Васильева о крупной взятке уже отправили в суд. Сам Васильев вину не признал.