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Posted 8 октября, 06:17

Published 8 октября, 06:17

Modified 8 октября, 06:19

Updated 8 октября, 06:19

На острове Татышев за 15,5 миллиона рублей установят скандальную елку

На острове Татышев снова установят скандальную елку. Потратят 15,5 миллиона рублей

8 октября 2024, 06:17
Фото: t.me/tatyshev_park

На острове Татышев за 15,5 миллиона рублей установят скандальную елку

На острове Татышев установка елки обойдется в 15,5 миллиона рублей. Из-за установки елки ранее возбуждали уголовное дело.

Торги на установку, обслуживание и демонтаж елки объявил «Татышев-парк». Высота главной городской елки составит 55 метров.

Судя по документам, её должны установить до 25 декабря, а не позднее 10 марта — разобрать.

В 2021 году на подобные торги заявилась одна компания — «Сибирский теплый дом». Этот же подрядчик занимался работами в 2022 году. В августе 2023 года компанию оштрафовали на миллион рублей. По версии прокуратуры, её директор подкупил экс-руководителя «Татышев-парка» Сергея Васильева, чтобы гарантировано получить контракт.

Фирму лишили права участвовать в аукционах на два года.

Дело в отношении бывшего директора «Татышев-парка» Сергея Васильева о крупной взятке уже отправили в суд. Сам Васильев вину не признал.

Ранее стало известно, как Красноярск украсят к Новому году.

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