«Сделан из натуральных материалов»: в Красноярске продают домик для квадроберов

Posted 8 октября, 03:18
Published 8 октября, 03:18
Modified 8 октября, 03:18
Updated 8 октября, 03:18
Квадробинг — популярное среди детей и подростков увлечение, которое заключается в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок.
Дети надевают маски и хвосты, выполняя различные движения. Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки или других животных.
Объявление о продаже дома опубликовал молодой красноярец Иван. Как он утверждает, дом сделан из натуральных материалов.
Судя по фотографиям, конструкция сделана из ДСП и выглядит, как собачья будка. За такой «дом» красноярец просит 10 тысяч рублей.
Общаться с потенциальными покупателями по телефону Иван не хочет, поэтому он не указал свой номер в объявлении.
Мы написали автору объявления, чтобы выяснить подробности продажи дома для квадроберов. Однако, пока Иван ничего не ответил.
До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов. Стоимость услуги автор объявления оценил в 2 тысячи рублей.
30 августа во время выступления певицы Мии Бойка в ямальском Надыме организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом. Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».
После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.
Красноярский психолог рассказала «Проспекту Мира», насколько опасно увлечение квадробингом и когда родителям нужно беспокоиться.