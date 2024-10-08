«Сделан из натуральных материалов»: в Красноярске продают домик для квадроберов

После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.