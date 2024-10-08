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Posted 8 октября, 03:18

Published 8 октября, 03:18

Modified 8 октября, 03:18

Updated 8 октября, 03:18

«Сделан из натуральных материалов»: в Красноярске продают домик для квадроберов

«Сделан из натуральных материалов»: в Красноярске продают домик для квадроберов

8 октября 2024, 03:18
Фото: avito.ru
В Красноярске продают дом для квадроберов. Объявление о продаже разместили на «Авито» 4 октября.

Квадробинг — популярное среди детей и подростков увлечение, которое заключается в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок.

Дети надевают маски и хвосты, выполняя различные движения. Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки или других животных.

Объявление о продаже дома опубликовал молодой красноярец Иван. Как он утверждает, дом сделан из натуральных материалов.

Фото: avito.ru

Судя по фотографиям, конструкция сделана из ДСП и выглядит, как собачья будка. За такой «дом» красноярец просит 10 тысяч рублей.

Общаться с потенциальными покупателями по телефону Иван не хочет, поэтому он не указал свой номер в объявлении.

Мы написали автору объявления, чтобы выяснить подробности продажи дома для квадроберов. Однако, пока Иван ничего не ответил.

До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов. Стоимость услуги автор объявления оценил в 2 тысячи рублей.

  • В Госдуме сообщили о разработке законопроекта, запрещающего «пропаганду деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».
  • Депутат Яна Лантратова заявила, что отвечать за увлечение квадробингом среди детей должны не родители, а те, «кто навязывает информацию», вызывающую интерес к этому движению.

30 августа во время выступления певицы Мии Бойка в ямальском Надыме организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом. Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».

После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.

Красноярский психолог рассказала «Проспекту Мира», насколько опасно увлечение квадробингом и когда родителям нужно беспокоиться.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дом#Продажа#Объявление#Квадробер#Квадробинг
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