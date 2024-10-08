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Posted 8 октября, 03:44

Published 8 октября, 03:44

Modified 8 октября, 03:58

Updated 8 октября, 03:58

В Красноярске наказали обматерившего школьников трудовика

Стало известно, как наказали обматерившего школьников трудовика

8 октября 2024, 03:44
Фото: 2gis.ru / «Борус. Люди»

В Красноярске наказали обматерившего школьников трудовика

Учителю труда школы №149 на Взлетке в Красноярске вынесли выговор за то, что он обматерил разговорчивых семиклассников на уроке. Трудовик возвращается к занятиям с 9 октября.
«По итогам конфликтной комиссии педагогу объявлен выговор. С завтрашнего дня он возвращается к занятиям», — сообщили «Проспекту Мира» в управлении образования.

Видео с преподавателем опубликовал телеграм-канал «Борус.Люди» 4 октября. Сообщалось, что все произошло 2 октября. На кадрах видно, как школьники сидят за партами. В какой-то момент учитель начинает кричать.

«Всё, рот закрой. Что-то мы сегодня [разговорились], а? Щенки […]», — говорит учитель.
Видео: «Борус.Люди».

Что именно вызвало такую реакцию учителя — не уточняется. Сообщается, что перед тем, как мужчина начал кричать, один из школьников произнес: «Это не я сказал даже».

В управлении заявляли, что жалоб от родителей на этого учителя не поступало «ни за период работы педагога, ни после публикации видео», а родители учеников просили руководство школы не увольнять учителя.

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