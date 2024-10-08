Стало известно, как наказали обматерившего школьников трудовика

Posted 8 октября, 03:44
Published 8 октября, 03:44
Modified 8 октября, 03:58
Updated 8 октября, 03:58
«По итогам конфликтной комиссии педагогу объявлен выговор. С завтрашнего дня он возвращается к занятиям», — сообщили «Проспекту Мира» в управлении образования.
Видео с преподавателем опубликовал телеграм-канал «Борус.Люди» 4 октября. Сообщалось, что все произошло 2 октября. На кадрах видно, как школьники сидят за партами. В какой-то момент учитель начинает кричать.
«Всё, рот закрой. Что-то мы сегодня [разговорились], а? Щенки […]», — говорит учитель.
Что именно вызвало такую реакцию учителя — не уточняется. Сообщается, что перед тем, как мужчина начал кричать, один из школьников произнес: «Это не я сказал даже».
В управлении заявляли, что жалоб от родителей на этого учителя не поступало «ни за период работы педагога, ни после публикации видео», а родители учеников просили руководство школы не увольнять учителя.