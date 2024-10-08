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Posted 8 октября, 07:11

Published 8 октября, 07:11

Modified 8 октября, 14:54

Updated 8 октября, 14:54

Стало известно о состоянии школьников, которых сбили на переходе на Калинина

Стало известно о состоянии школьников, которых сбили на переходе на Калинина

8 октября 2024, 07:11
Фото: ГАИ Красноярского края
В краевом минздраве рассказали о состоянии подростков, которых сбили на пешеходном переходе на улице Калинина.

Все произошло в воскресенье, 6 октября, в Красноярске. По данным ГАИ, 30-летний водитель «Ниссана» сбил двух девушек 14 лет и юношу 12 лет на пешеходном переходе на улице Калинина.

После этого подростков с травмами госпитализировали в больницу.

Во вторник, 8 октября, корреспонденту «Проспекту Мира» в краевом минздраве рассказали, в каком состоянии находятся школьники.

Фото: ГАИ Красноярского края

В ведомстве заявили, что сейчас двое подростков по-прежнему лежат в больнице. По словам врачей, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Школьники получают необходимую медицинскую помощь. Третий подросток уже находится на амбулаторном наблюдении».

До этого мы рассказывали о том, что в Норильске водитель BMW насмерть сбил школьницу. Он не заметил ее на дороге.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#ДТП#Красноярск#Дети#Минздрав#Калинина#Происшествие
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