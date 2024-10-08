Стало известно о состоянии школьников, которых сбили на переходе на Калинина

Posted 8 октября, 07:11
Published 8 октября, 07:11
Modified 8 октября, 14:54
Updated 8 октября, 14:54
Все произошло в воскресенье, 6 октября, в Красноярске. По данным ГАИ, 30-летний водитель «Ниссана» сбил двух девушек 14 лет и юношу 12 лет на пешеходном переходе на улице Калинина.
После этого подростков с травмами госпитализировали в больницу.
Во вторник, 8 октября, корреспонденту «Проспекту Мира» в краевом минздраве рассказали, в каком состоянии находятся школьники.
В ведомстве заявили, что сейчас двое подростков по-прежнему лежат в больнице. По словам врачей, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
«Школьники получают необходимую медицинскую помощь. Третий подросток уже находится на амбулаторном наблюдении».
До этого мы рассказывали о том, что в Норильске водитель BMW насмерть сбил школьницу. Он не заметил ее на дороге.