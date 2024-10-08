Уроженец Минусинска стал новым начальником краевого ГУФСИН

Posted 8 октября, 02:07
Published 8 октября, 02:07
Modified 8 октября, 02:08
Updated 8 октября, 02:08
43-летний генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин возглавил ГУФСИН по Красноярскому краю. Указ о его назначении 3 октября подписал Владимир Путин.
С 10 мая 2023 года Ефаркин был временно исполняющим обязанности начальника краевого ГУФСИН.
Известно, что Антон Ефаркин родился в Минусинске. С 2002 по 2015 год работал на различных должностях в ГУФСИН по Красноярскому краю.
После этого перешел на службу в главное оперативное управление ФСИН России, где дослужился до первого замначальника ведомства. С октября 2021 года по май 2022 года был и. о. начальника УФСИН по Саратовской области.