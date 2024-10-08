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Posted 8 октября, 02:07

Published 8 октября, 02:07

Modified 8 октября, 02:08

Updated 8 октября, 02:08

Уроженец Минусинска стал новым начальником краевого ГУФСИН

Уроженец Минусинска стал новым начальником краевого ГУФСИН

8 октября 2024, 02:07
Фото: 24.fsin.gov.ru
Красноярскому ГУФСИН назначили нового начальника. Им стал минусинец Антон Ефаркин.

43-летний генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин возглавил ГУФСИН по Красноярскому краю. Указ о его назначении 3 октября подписал Владимир Путин.

С 10 мая 2023 года Ефаркин был временно исполняющим обязанности начальника краевого ГУФСИН.

Известно, что Антон Ефаркин родился в Минусинске. С 2002 по 2015 год работал на различных должностях в ГУФСИН по Красноярскому краю.

После этого перешел на службу в главное оперативное управление ФСИН России, где дослужился до первого замначальника ведомства. С октября 2021 года по май 2022 года был и. о. начальника УФСИН по Саратовской области.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#ГУФСИН#Красноярский край#Назначения
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