В Белом Квартале на Свободном построят еще два дома

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Строительная группа СМ. СИТИ получила разрешение на строительство еще двух домов Белого Квартала на Свободном. Первый дом в этом проекте был сдан в прошлом году, второй — сдается в ближайшее время. Сейчас компания объявляет о строительстве третьего и четвертого дома и начале продаж квартир в них.

Жилой комплекс Белый квартал на Свободном расположен в Октябрьском районе Красноярска на улице Вербной (в районе перекрестка Свободного проспекта и улицы Лесопарковой). В шаговой доступности от него находятся Кампус СФУ и экопарк Гремячая Грива, а также Торговый Квартал на Свободном и озеро-парк Прищепка. Фото: СМ. СИТИ Дом №3 состоит из трех 17-ти этажных корпусов, дом №4 состоит из двух 17-ти этажных корпусов. Согласно проекту в них будет 672 квартиры, общей площадью более 38 тысяч квадратных метров: 192 однокомнатных, 339 двухкомнатных и 141 трехкомнатная квартира. Все они будут сданы в эксплуатацию полностью в чистовой отделке. Застройщик обещает комфортные закрытые дворы и благоустройство внешнего периметра квартала. Фото: СМ. СИТИ Стоимость 1-комнатных квартир в третьем и четвертом доме стартует от 6,2 млн рублей, 2-комнатные квартиры будут стоить от 8,3 млн рублей, 3-комнатные — от 9,9 млн рублей. Эти квартиры можно приобрести в ипотеку по льготной ставке действующих государственных программ, а также в траншевую ипотеку с рассрочкой на 1,5 года. Сдача дома №3 Белого Квартала на Свободном запланирована на конец 2026, а дома №4 на 2027 год. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.