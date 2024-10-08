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Posted 8 октября, 05:08

Published 8 октября, 05:08

Modified 8 октября, 05:11

Updated 8 октября, 05:11

В Красноярске арестовали скандального полицейского, которого обвиняли в пытках

В Красноярске арестовали скандального полицейского, которого обвиняли в пытках

8 октября 2024, 05:08
Фото: 1MI
В Красноярске задержали скандального оперуполномоченного уголовного розыска Евгения Бочкина. Об этом сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе судов Красноярского края.

Полицейского задержали 11 сентября, а на следующий день избрали меру пресечения. Его подозревают в превышении должностных полномочий (части 3 статьи 286 УК РФ). Подробности дела пока неизвестны. В СИЗО опер пробудет минимум до 10 ноября.

В пресс-службе СК сообщили, что «в интересах следствия» не комментируют эту информацию. В пресс-службе МВД пообещали уточнить информацию.

Евгений Бочкин ранее упоминался в нескольких крупных скандалах: его несколько раз обвиняли в пытках электрошокером, в нарушении долговых обязательств — он якобы взял 1,5 миллиона в долг, но вернул только часть. После этого его заподозрили в организации казино.

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