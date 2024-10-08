В Красноярске арестовали скандального полицейского, которого обвиняли в пытках

Posted 8 октября, 05:08
Published 8 октября, 05:08
Modified 8 октября, 05:11
Updated 8 октября, 05:11
Полицейского задержали 11 сентября, а на следующий день избрали меру пресечения. Его подозревают в превышении должностных полномочий (части 3 статьи 286 УК РФ). Подробности дела пока неизвестны. В СИЗО опер пробудет минимум до 10 ноября.
В пресс-службе СК сообщили, что «в интересах следствия» не комментируют эту информацию. В пресс-службе МВД пообещали уточнить информацию.
Евгений Бочкин ранее упоминался в нескольких крупных скандалах: его несколько раз обвиняли в пытках электрошокером, в нарушении долговых обязательств — он якобы взял 1,5 миллиона в долг, но вернул только часть. После этого его заподозрили в организации казино.