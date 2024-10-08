В Красноярске арестовали скандального полицейского, которого обвиняли в пытках

Евгений Бочкин ранее упоминался в нескольких крупных скандалах: его несколько раз обвиняли в пытках электрошокером, в нарушении долговых обязательств — он якобы взял 1,5 миллиона в долг, но вернул только часть. После этого его заподозрили в организации казино.