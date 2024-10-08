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Posted 8 октября, 04:22

Published 8 октября, 04:22

Modified 8 октября, 07:51

Updated 8 октября, 07:51

В Красноярске еще несколько школ полностью закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

В Красноярске еще несколько школ полностью закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

8 октября 2024, 04:22
Фото: prmira.ru
В Красноярске продолжают закрывать школы на карантин из-за роста заболеваемости пневмонии и ОРВИ.

Как сообщила «Проспекту Мира» мама одного из учеников школы №143, их образовательное учреждение полностью закрыли на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ.

«Все классы — с 1 по 11 — перевели на дистант. Нам сказали, что школа полностью закрыта с 4 по 13 октября. Сколько именно болеет учеников, я не знаю».

Еще одна родительница рассказала, что по тем же причинам на карантин закрыли №144 школу. Предварительно, ученики будут находиться на дистанционном обучении до 14 октября.

Также красноярцы в соцсетях сообщают о том, что на карантин закрыли №19 школу, а также лицей №9 и гимназию №13.

До этого мы рассказывали о том, что в школах №153 и №155 на дистант перевели все классы. Родители учеников в соцсетях сообщили, что их школы по-прежнему закрыты на карантин.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в управление образования и Роспотребнадзор. Нам пообещали в ближайшее время предоставить информацию о том, сколько классов и школ перевели на дистант.

Обновлено: по данным Роспотребнадзора на прошлой неделе в Красноярском крае из-за отсутствия более 20% детей в 5 детских садах закрыли 7 групп, а также перевели на дистант учеников 7 школ.

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