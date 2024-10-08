В Красноярске курьеры «Самоката» устроили две аварии за 10 минут

Видео от 5 октября опубликовали в «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как велосипедист переезжает дорогу и сталкивается с машиной. Затем к нему подъезжает другой курьер на электросамокате и они отходят к обочине. Через несколько минут курьер едет по дороге и влетает в толпу людей, которые идут по пешеходному переходу на зеленый свет светофора.