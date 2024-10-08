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Posted 8 октября, 12:25

Published 8 октября, 12:25

Modified 8 октября, 14:54

Updated 8 октября, 14:54

В Красноярске курьеры «Самоката» устроили две аварии за 10 минут

В Красноярске курьеры «Самоката» устроили две аварии за 10 минут

8 октября 2024, 12:25
Фото: ЧП Красноярск
На улице Линейной в Красноярске произошло две аварии. Один курьер «Самоката» влетел в машину, а другой сбил женщину на пешеходном переходе.

Видео от 5 октября опубликовали в «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как велосипедист переезжает дорогу и сталкивается с машиной. Затем к нему подъезжает другой курьер на электросамокате и они отходят к обочине. Через несколько минут курьер едет по дороге и влетает в толпу людей, которые идут по пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Видео: ЧП Красноярск.

В ГАИ сообщили «Проспекту Мира», что им известно только о наезде на пешехода на Линейной, 99 — 22-летний парень на электросамокате сбил женщину, которая после обратилась в медучреждение, откуда сотрудникам полиции и поступило сообщение о происшествии. Информация о столкновении с автомобилем к ним не поступала.

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#Владислав Савончик#Видео#ДТП
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