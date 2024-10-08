В Красноярске мужчина под наркотиками устроил смертельное ДТП

Posted 8 октября, 08:27
Published 8 октября, 08:27
Modified 8 октября, 14:27
Updated 8 октября, 14:27
Как рассказали в прокуратуре, в июне 2024 года 35-летний житель Ачинска вместе с приятелями забрал свой автомобиль «ВАЗ 2140» со штрафстоянки на улице Промысловая в Красноярске. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
Это не помешало жителю сесть за руль и разогнаться до 80 км/ч — при разрешенных на том участке 60 км/ч. Проезжая по улице Петра Подзолкова, водитель не справился с управлением и выехал на встречку. Затем авто выехало на тротуар и врезалось в фонарь.
Как уточнили «ПМ» в прокуратуре, сам водитель назвал причиной ДТП упавшую зажигалку — он отвлекся на неё и потерял управление.
Один из пассажиров на заднем сиденье — 42-летний мужчина — скончался от многочисленных травм до приезда медиков. Второй пассажир на переднем сиденье и водитель получили незначительные повреждения.
Вину водитель признал частично и заявил, что не употреблял наркотики и алкоголь «ни накануне, ни в день ДТП».
Однако прокуратура утвердила обвинение о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения (пункт «а» часть 4 статья 264 УК РФ). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.