В Красноярске мужчина под наркотиками устроил смертельное ДТП

Это не помешало жителю сесть за руль и разогнаться до 80 км/ч — при разрешенных на том участке 60 км/ч. Проезжая по улице Петра Подзолкова, водитель не справился с управлением и выехал на встречку. Затем авто выехало на тротуар и врезалось в фонарь.