В Красноярске на карантин закрыли еще одну школу. У 11 человек нашли пневмонию

Posted 8 октября, 08:26
Published 8 октября, 08:26
Modified 8 октября, 09:13
Updated 8 октября, 09:13
Сегодня, 8 октября, с корреспондентом «Проспекта Мира» связалась мама одного из учеников школы №158. Красноярка рассказала, что все классы — с 1 по 11 — перевели на дистанционную форму обучения.
Как указано в приказе, который есть в распоряжении редакции, в образовательном учреждении превышен порог заболеваемости, зарегистрировано 11 случаев внебольничной пневмонии.
В документе написано, что в итоге №158 школу закрыли на карантин с 8 по 17 октября включительно.
Также в приказе указано, что запрещено проводить массовые мероприятия, отменены все внеклассные мероприятия и дополнительные занятия на указанный период.
До этого мы писали о том, что в Красноярске закрыли на карантин школы №19, №143, №144, лицей №9 и гимназию №13.
В начале октября мы рассказывали о том, что несколько школ Красноярска полностью ушли на дистант из-за ОРВИ и пневмонии.
По информации Роспотребнадзора на минувшей неделе в Красноярском крае из-за отсутствия более 20% детей на дистант перевели учеников 7 школ, а также закрыли семь групп в 5 детсадах.