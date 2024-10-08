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Posted 8 октября, 08:26

Published 8 октября, 08:26

Modified 8 октября, 09:13

Updated 8 октября, 09:13

В Красноярске на карантин закрыли еще одну школу. У 11 человек нашли пневмонию

В Красноярске на карантин закрыли еще одну школу. У 11 человек нашли пневмонию

8 октября 2024, 08:26
Фото: 1MI
В Красноярске на карантин перевели учеников еще одной школы. Там превышен порог заболеваемости по пневмонии.

Сегодня, 8 октября, с корреспондентом «Проспекта Мира» связалась мама одного из учеников школы №158. Красноярка рассказала, что все классы — с 1 по 11 — перевели на дистанционную форму обучения.

Как указано в приказе, который есть в распоряжении редакции, в образовательном учреждении превышен порог заболеваемости, зарегистрировано 11 случаев внебольничной пневмонии.

В документе написано, что в итоге №158 школу закрыли на карантин с 8 по 17 октября включительно.

Также в приказе указано, что запрещено проводить массовые мероприятия, отменены все внеклассные мероприятия и дополнительные занятия на указанный период.

До этого мы писали о том, что в Красноярске закрыли на карантин школы №19, №143, №144, лицей №9 и гимназию №13.

В начале октября мы рассказывали о том, что несколько школ Красноярска полностью ушли на дистант из-за ОРВИ и пневмонии.

По информации Роспотребнадзора на минувшей неделе в Красноярском крае из-за отсутствия более 20% детей на дистант перевели учеников 7 школ, а также закрыли семь групп в 5 детсадах.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Школа#Заболевания#Школьники#Ученики#Родители#Пневмония#Карантин
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