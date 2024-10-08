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Posted 8 октября, 10:28

Published 8 октября, 10:28

Modified 8 октября, 10:30

Updated 8 октября, 10:30

В Красноярском крае стоимость проезда по социальным картам поднимут в 2,4 раза

В Красноярском крае стоимость проезда по социальным картам поднимут в 2,4 раза

8 октября 2024, 10:28
Фото: Илья Зайцев
Стоимость проезда по социальной карте в Красноярском крае вырастит 14 октября в 2,4 раза — вместо 5,75 рубля льготники будут платить 13,75 рубля.

В краевом правительстве резкое увеличение тарифа объяснили тем, что стоимость проезда по социальной карте за 14 лет «практически не менялась, в то время как тарифы за это время выросли в несколько раз».

Сейчас базовый пакет соцкарты включает 36 поездок стоимостью 207 рублей, с 14 октября он будет стоить 495 рублей.

Как уточнил депутат заксобрания Илья Зайцев, цена дополнительных поездок не меняется и, как и прежде, составит 50% от действующего предельного тарифа, то есть 22 рубля.

Всего, по данным депутата, этой мерой поддержки пользуется 285 тысяч жителей края.

  • В мае в Красноярске подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Билет в автобусе стоит 44 рубля вместо 36 рублей, в электробусе, трамвае и троллейбусе — 40 рублей вместо 32 рублей. Перевозчики и власти объяснили это ростом затрат на обслуживание транспорта.
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