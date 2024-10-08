В Красноярском крае стоимость проезда по социальным картам поднимут в 2,4 раза

Posted 8 октября, 10:28
Published 8 октября, 10:28
Modified 8 октября, 10:30
Updated 8 октября, 10:30
В краевом правительстве резкое увеличение тарифа объяснили тем, что стоимость проезда по социальной карте за 14 лет «практически не менялась, в то время как тарифы за это время выросли в несколько раз».
Сейчас базовый пакет соцкарты включает 36 поездок стоимостью 207 рублей, с 14 октября он будет стоить 495 рублей.
Как уточнил депутат заксобрания Илья Зайцев, цена дополнительных поездок не меняется и, как и прежде, составит 50% от действующего предельного тарифа, то есть 22 рубля.
Всего, по данным депутата, этой мерой поддержки пользуется 285 тысяч жителей края.