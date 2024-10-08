Ветераны-коммунальщики встретились в Центре Астафьева

Завершилось мини-путешествие награждением юбиляров и чаепитием в кафе центра. Ветераны делились впечатлениями о музее, расспрашивали друг друга о здоровье и собранном урожае, вспоминали молодость, когда вместе работали в коммунальной отрасли города, и строили планы уже на новогоднее мероприятие.