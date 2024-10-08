Ветераны-коммунальщики встретились в Центре Астафьева

Posted 8 октября, 08:48
Published 8 октября, 08:48
Modified 8 октября, 08:50
Updated 8 октября, 08:50
Встречи ветеранов организуют отдел по работе с персоналом и профсоюз работников «КрасКом». Каждый год ветеранов встречи ветеранов стараются проводить в новых интересных местах.
В этот раз ветераны побывали в Национальном центре Виктора Астафьева, который был открыт в селе Овсянка к 100-летию со дня рождения писателя.
Мультимедийное оформление Центра впечатлило всех участников. Благодарность за экскурсию они написали в книге отзывов и пообещали вернуться в Астафьевское место силы уже со своими детьми и внуками.
Завершилось мини-путешествие награждением юбиляров и чаепитием в кафе центра. Ветераны делились впечатлениями о музее, расспрашивали друг друга о здоровье и собранном урожае, вспоминали молодость, когда вместе работали в коммунальной отрасли города, и строили планы уже на новогоднее мероприятие.
«Ветеранская организация предприятия насчитывает более 400 участников, — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров. — Своим трудом наши ветераны создали инженерную инфраструктуру, которой сегодня пользуются все красноярцы. Поэтому каждая такая встреча — это повод сказать спасибо за все, что они сделали для города. Принимая трудовую эстафету, теперь за комфортные условия жизни горожан отвечает новое поколение краскомовцев. Надеюсь, многие из них продолжат традицию ветеранских встреч и спустя годы также будут собираться со своими коллегами и делиться опытом с молодыми специалистами».