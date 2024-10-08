«Золотая» молочка: на сколько и почему дорожает масло в Красноярске

В короткий промежуток такая разница не кажется большой. Однако мы ознакомились со статистикой за год и выяснили, что с августа 2023 года по сентябрь 2024 цена выросла на почти на 240 рублей (на 30%) — с 782,52 до 1021,83 рубля. 180-граммовая упаковка подорожала в среднем на 43 рубля — со 141 до 184 рублей.