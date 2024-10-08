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Posted 8 октября, 11:48

Published 8 октября, 11:48

Modified 8 октября, 14:58

Updated 8 октября, 14:58

Красноярцам рассказали, на сколько и почему подорожало сливочное масло

«Золотая» молочка: на сколько и почему дорожает масло в Красноярске

8 октября 2024, 11:48
Фото: prmira.ru

Красноярцам рассказали, на сколько и почему подорожало сливочное масло

В Красноярске с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Теперь, по данным Красстата, оно стоит 1021 рубль за килограмм.

Красноярцы стали замечать, что цены на молочку, в частности на сливочное масло, подскочили. «Проспект Мира» посмотрел, сколько стоит масло в магазинах. Так, в «Магните» цена варьируется от 113 до 230 рублей, в «Красном яре» — от 150 до 400 рублей. Цена зависит от фирмы и процента жирности.

Фото: prmira.ru

«ПМ» ознакомился с данными статистиков и выяснил, что в конце июля средняя цена на сливочное масло держалась на уровне 997,85 рубля, в августе чуть упала до 995,38 рубля, в к концу сентября выросла до 1021,83 рубля (на 2,5%). 180-граммовая упаковка подорожала в среднем на 5 рублей — со 179 до 184 рублей.

В короткий промежуток такая разница не кажется большой. Однако мы ознакомились со статистикой за год и выяснили, что с августа 2023 года по сентябрь 2024 цена выросла на почти на 240 рублей (на 30%) — с 782,52 до 1021,83 рубля. 180-граммовая упаковка подорожала в среднем на 43 рубля — со 141 до 184 рублей.

Фото: prmira.ru

Среди молочных продуктов сливочное масло подорожало сильнее всего. Но цены выросли и на другие продукты: молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.

Мы обратились за комментарием к красноярским ритейлерам. В «Командоре» нам сообщили, что цены взлетели из-за дефицита сырого молока.

«В этом году на рынке образовалась значительная нехватка сырого молока при увеличении спроса. Это влияет на стоимость конечных продуктов — молока, молочных изделий и сливочного масла».

В «Красном яре» нам назвали несколько причин подорожания: сезонное увеличение спроса, инфляция, рост стоимости кормов и производственных процессов.

«Первое — это сезонное поведение категории. Цена на молоко возрастает каждую осень по причине растущего спроса на сырье со стороны молокоперерабатывающих производств. И если в прошлом году молоко из-за перепроизводства демонстрировало дефляцию, то в этом — ситуация обратная. Поэтому рост цен в категории в целом ощущается сильнее год к году.
Второе — увеличение стоимости кормов, амортизация производственного оборудования, повышение стоимости трудовых ресурсов, инфляция.
Есть и такой фактор как ежегодное увеличение потребления молочных продуктов и молока. Развиваются молокоёмкие производства сыров и мороженого, что требует большего количества сырья».

Ритейлеры уверяют, что дефицита сливочного масла, молока и других продуктов, для производства которых используется молоко, не будет.

Мы обратились за комментарием в краевой минсельхоз и к производителю молочной продукции, однако на момент публикации комментарий не получили.

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