13-летняя девочка могла зарезать младших сестёр из-за отчима

По предварительным данным следствия, пишет канал, в семье были скандалы, а 13-летняя не любила отчима. На фоне ссор она уговаривала мать уйти от него из-за домашнего насилия, но в итоге та продолжала жить с мужчиной. Как считают следователи, это могло быть мотивом убийства.