13-летняя девочка могла зарезать младших сестёр из-за отчима

Posted 9 октября, 11:59
Published 9 октября, 11:59
Modified 9 октября, 12:02
Updated 9 октября, 12:02
Как пишет телеграм-канал Baza, девочка предварительно зарезала сестер потому, что не хотела, чтобы её мать мирилась с отчимом. Родной отец находится на СВО.
В квартире жили четверо детей: 13-летняя девочка и её 10-летняя сестра — от первого брака женщины, а двухлетняя девочка и её пятилетняя сестра — от первого брака отчима. Их и убила школьница.
По предварительным данным следствия, пишет канал, в семье были скандалы, а 13-летняя не любила отчима. На фоне ссор она уговаривала мать уйти от него из-за домашнего насилия, но в итоге та продолжала жить с мужчиной. Как считают следователи, это могло быть мотивом убийства.
В день трагедии родители девочек были в полиции на допросе по заявлению о незаконном проникновении в жилье, которое мать Лизы подала на отчима после очередной ссоры.
Девочка зарезала младших сводных сестер, спрятала тела на балконе и пошла гулять в парк. Тела двух девочек обнаружила другая сестра 10-летняя девочка — она сначала решила, что девочки так играют в прятки, а потом увидела кровь и сообщила обо всем родителям.
Когда мать связалась с 13-летней дочкой, спросила, знает ли она, что случилось дома та, предварительно, написала: «Это я! Аахахах». После допроса в СК и общения с психологом ее увезли в психоневрологический диспансер на экспертизу.