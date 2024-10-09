Архитектор объяснил, почему до аэропорта Красноярска не сделают аэроэкспресс

Posted 9 октября, 13:09
Published 9 октября, 13:09
Modified 9 октября, 13:11
Updated 9 октября, 13:11
Шаталов считает, что такой транспорт до аэропорта появится, когда трафик пассажиров вырастет минимум до 10 миллионов человек в год. Сейчас он составляет около четырех миллионов.
«Даже в питерском Пулково с пассажиропотоком в 20 млн/год автобус в аэропорт — до сих пор единственная альтернатива такси», — приводит пример Шаталов.
Однако, как уверяет Шаталов, запуск электрички есть в планах у РЖД.
«Планы такие у РЖД есть. Не думаю только, что им суждено сбыться в ближайшие десять лет, — пишет архитектор.
В свою очередь начальник отдела корпоративных коммуникаций аэропорта Дмитрий Тронин напомнил, что из города в аэропорт ежедневно ходят 57 автобусных рейсов. Ночью они отправляются в 0:00, 0:30, 2:00, 4:00, 5:00, а днем каждые 30 минут.
«Если сервис станет более востребованным, перевозчики увеличат количество рейсов, но пока статистика не показывает роста.О проекте грузопассажирской линии в аэропорт, по которой потенциально пройдет электричка, пока известно, что он находится на стадии проработки», — пояснил Дмитрий.