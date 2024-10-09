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Posted 9 октября, 13:09

Published 9 октября, 13:09

Modified 9 октября, 13:11

Updated 9 октября, 13:11

Архитектор объяснил, почему до аэропорта Красноярска не сделают аэроэкспресс

Архитектор объяснил, почему до аэропорта Красноярска не сделают аэроэкспресс

9 октября 2024, 13:09
Фото: 2gis.ru
Красноярский архитектор Антон Шаталов объяснил, почему рельсовый транспорт от города до аэропорта не появится «в ближайшие десять лет».

Шаталов считает, что такой транспорт до аэропорта появится, когда трафик пассажиров вырастет минимум до 10 миллионов человек в год. Сейчас он составляет около четырех миллионов.

«Даже в питерском Пулково с пассажиропотоком в 20 млн/год автобус в аэропорт — до сих пор единственная альтернатива такси», — приводит пример Шаталов.

Однако, как уверяет Шаталов, запуск электрички есть в планах у РЖД.

«Планы такие у РЖД есть. Не думаю только, что им суждено сбыться в ближайшие десять лет, — пишет архитектор.

В свою очередь начальник отдела корпоративных коммуникаций аэропорта Дмитрий Тронин напомнил, что из города в аэропорт ежедневно ходят 57 автобусных рейсов. Ночью они отправляются в 0:00, 0:30, 2:00, 4:00, 5:00, а днем каждые 30 минут.

«Если сервис станет более востребованным, перевозчики увеличат количество рейсов, но пока статистика не показывает роста.О проекте грузопассажирской линии в аэропорт, по которой потенциально пройдет электричка, пока известно, что он находится на стадии проработки», — пояснил Дмитрий.
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