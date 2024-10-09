Экс-министру соцполитики края дали условный срок за аферу с подарками для ветеранов

Posted 9 октября, 02:39
Published 9 октября, 02:39
Modified 9 октября, 02:42
Updated 9 октября, 02:42
Уголовное дело в отношении Пашиновой завели в 2019 году. В 2020 году дело передали в Центральный районный суд и рассматривали на протяжении четырех лет.
По версии следствия, с 2017 по 2018 год Наталья Колягина — первый заместитель Галины Пашиновой — вместе с тремя сотрудниками коммерческой организации заключила с представителями компаний и индивидуальным предпринимателем 45 госконтрактов на поставку различной техники более чем на 4,3 миллиона рублей.
Деньги выделили на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники приобрели для ветеранов более дешевые товары на общую сумму в 1,2 миллиона рублей, а оставшиеся средства злоумышленники присвоили себе.
Пашинова, зная, что контракты не исполнены, подписала документы для перевода денег коммерческим компаниям.
«В ходе расследования представители коммерческих организаций возместили ущерб в размере 2,3 млн рублей», — пояснили в СК.
По решению суда, экс-министру соцполитики края Галине Пашиновой дали 3 года и 10 месяцев условно. Первого заместителя Пашиновой Наталью Колягину приговорили к 6 годам лишения свободы условно.
Еще троих фигурантов, обвиняемых в хищении бюджетных средств, назначили 4 года 6 месяцев условно, 3 года 8 месяцев условно, 3 года 8 месяцев условно.
Однако, как утверждают в прокуратуре, вину в совершении преступлений подсудимые не признали. В ведомстве заявили, что будут обжаловать приговор.