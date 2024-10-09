Экс-министру соцполитики края дали условный срок за аферу с подарками для ветеранов

По версии следствия, с 2017 по 2018 год Наталья Колягина — первый заместитель Галины Пашиновой — вместе с тремя сотрудниками коммерческой организации заключила с представителями компаний и индивидуальным предпринимателем 45 госконтрактов на поставку различной техники более чем на 4,3 миллиона рублей.