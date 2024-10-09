Красноярские депутаты нашли кучу минусов в ремонте трамвайных путей за 816 млн

Posted 9 октября, 06:01
Published 9 октября, 06:01
Modified 9 октября, 06:03
Updated 9 октября, 06:03
Ремонт путей обсуждали на заседании постоянной комиссии горхозяйства 8 октября. Среди недочетов депутаты назвали узкие проходы на остановках, неудобные переходы и аварийность.
Некоторые депутаты считают, что ремонт долго не проживет. Например, Иван Петров заявил, что асфальт под трамвайными путями скоро начнет крошиться.
Как пишет в своем телеграм-канале депутат Семен Сендерский, на Красрабе сейчас существуют проблемы с организацией новой схемы движения.
«Но очень много моментов созданы искусственно, на ровном месте благодаря некачественной работе департамента горхозяйства и других контрольных служб», — заявил Сендерский.
Депутат считает, что службы изначально не создали «условия для пешеходного трафика».
«Люди просто физически не могут перейти дорогу. Были проблемы, связанные с разметкой. Объект сдали 15 июля этого года, но до сих пор на некоторых участках нет разметки. Остаётся много вопросов к развороту у Цирка», — перечислил депутат.
Депутат считает, что в весенне-летний период 2025 года нужно провести контрольные мероприятия для устранения замечаний и выставления неустойки подрядчику.
Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского Рабочего, 106 начали осенью 2023 года и завершили в июле 2024 года. На работы потратили почти 816,5 млн рублей. Их выполнила скандальная фирма «Промстрой» — сейчас глава и владелец компании Декард Ханагян находится в СИЗО. Его и экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко подозреваются в картельном сговоре.
Позднее контракт с фирмой расторгли. За уже выполненные работы УДИБ заплатил 764 миллиона 350 тысяч рублей. Оставшиеся работы на 52 миллиона рублей «Промстрой» выполнять не будет.
На качество ремонта путей жаловались жители, а прокуратура нашла нарушения в выполненных работах. Депутат и местные жители составляли свой список обнаруженных нарушений. Однако, как заявили в мэрии, пути проверила специальная комиссия — критичных нарушений не нашли, и движение решили запустить.