Красноярские депутаты нашли кучу минусов в ремонте трамвайных путей за 816 млн

Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского Рабочего, 106 начали осенью 2023 года и завершили в июле 2024 года. На работы потратили почти 816,5 млн рублей. Их выполнила скандальная фирма «Промстрой» — сейчас глава и владелец компании Декард Ханагян находится в СИЗО. Его и экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко подозреваются в картельном сговоре.