Красноярские депутаты поддержали запрет о «пропаганде чайлдфри». Что это?

Posted 9 октября, 09:27
Published 9 октября, 09:27
Modified 9 октября, 09:33
Updated 9 октября, 09:33
В конце сентября в Госдуму внесли законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри». Предложено ввести запрет в интернете, рекламе, СМИ, фильмах и сериалах на распространение идеологии осознанного отказа от рождения детей.
Авторы инициативы просят внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ответственность в виде денежного штрафа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект планируют рассмотреть до конца декабря.
Депутаты краевого заксобрания на заседании комитета по защите прав граждан обсудили этот законопроект. Краевой парламентарий Владимир Вахтель заявил «Проспекту Мира», что он и другие депутаты ЗС поддержали введение запрета. Но он считает, что нужно составить четкие критерии.
«Главное, чтобы у этого законопроекта были понятные критерии, которые бы четко квалифицировали людей, которые занимаются пропагандой „этого нездорового явления для государства“. На мой взгляд, это явление [чайлдфри] опасно для общества.
Есть опасения, что может быть разная интерпретация. Например, кто-нибудь может неправильно понять рекламу средств контрацепции. В этом плане не должно быть перегибов».
По мнению Вахтеля, «пропаганда чайлдфри» — это публичное заявление человека, компании или группы людей о таком явлении как о норме и призыв к тому, чтобы не иметь детей.
«Это против человеческой природы».
Он считает, что за «пропаганду чайлдфри» достаточно денежного штрафа в размере 2-3 тысяч рублей.