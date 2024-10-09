prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 03:06

Published 9 октября, 03:06

Modified 9 октября, 03:07

Updated 9 октября, 03:07

Красноярцам назвали топ-5 продуктов, которые нужно обязательно есть осенью

Красноярцам назвали топ-5 продуктов, которые нужно обязательно есть осенью

9 октября 2024, 03:06
Фото: Нейросеть
В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, какие продукты должны быть в каждом доме осенью. Всего в список попали 5 продуктов.

По словам специалистов, в осенний период нужно обязательно употреблять орехи. В них содержится большое количество клетчатки, незаменимых жирных кислот, витаминов группы B, E, а также кальция, цинка, железа, йода и селена.

Брокколи поможет укрепить иммунитет. В этом овоще содержится много растительного белка, клетчатки, аминокислот и витаминов С, В1, В2, В5, В6, РР, К. ⠀

В Роспотребнадзоре советуют также употреблять облепиху. Она повышает иммунитет, укрепляет сосуды, кости и зубы, ускоряет заживление ран, поддерживает здоровье глаз и оказывает положительное воздействие на работу головного мозга.

Специалисты рекомендуют употреблять творог, который не только поддерживает здоровье костей, зубов и сосудов, но и помогает справиться со стрессом и раздражительностью.

Оказывается, что осенью нужно обязательно есть бананы. В Роспотребнадзоре отмечают, что бананы улучшают пищеварение, снижают риск появления гипертонии и инсульта, а также улучшают сон и настроение.

  • Ранее мы рассказывали о том, что в Красноярске несколько школ закрыли на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ.
Читайте также:
В Красноярске на карантин закрыли еще одну школу. У 11 человек нашли пневмонию
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Продукты#Осень
Подпишитесь