Красноярцам назвали топ-5 продуктов, которые нужно обязательно есть осенью

Posted 9 октября, 03:06
Published 9 октября, 03:06
Modified 9 октября, 03:07
Updated 9 октября, 03:07
По словам специалистов, в осенний период нужно обязательно употреблять орехи. В них содержится большое количество клетчатки, незаменимых жирных кислот, витаминов группы B, E, а также кальция, цинка, железа, йода и селена.
Брокколи поможет укрепить иммунитет. В этом овоще содержится много растительного белка, клетчатки, аминокислот и витаминов С, В1, В2, В5, В6, РР, К. ⠀
В Роспотребнадзоре советуют также употреблять облепиху. Она повышает иммунитет, укрепляет сосуды, кости и зубы, ускоряет заживление ран, поддерживает здоровье глаз и оказывает положительное воздействие на работу головного мозга.
Специалисты рекомендуют употреблять творог, который не только поддерживает здоровье костей, зубов и сосудов, но и помогает справиться со стрессом и раздражительностью.
Оказывается, что осенью нужно обязательно есть бананы. В Роспотребнадзоре отмечают, что бананы улучшают пищеварение, снижают риск появления гипертонии и инсульта, а также улучшают сон и настроение.