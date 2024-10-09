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Posted 9 октября, 03:28

Published 9 октября, 03:28

Modified 9 октября, 03:29

Updated 9 октября, 03:29

Красноярцев предупредили о штормовом ветре до 25 м/с

Красноярцев предупредили о штормовом ветре до 25 м/с

9 октября 2024, 03:28
Фото: prmira.ru
Жителей Красноярска и края предупредили о штормовом ветре в ближайшие два дня.

По данным Среднесибирского УГМС, днем 9 октября и ночью 10 октября в центральных и южных районах региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Местами возможны порывы до 25 м/с и более.

В горах южных районов Красноярского края прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

По прогнозу синоптиков, в Красноярске 9 октября будет облачно с прояснениями и дождь. Днем на столбике термометра будет от +7 до +9 градусов. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с.

Ранее синоптик рассказал «Проспекту Мира» о том, что в Красноярский край на этой неделе придет похолодание и выпадет снег.

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