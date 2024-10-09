Красноярцев предупредили о штормовом ветре до 25 м/с

Posted 9 октября, 03:28
Published 9 октября, 03:28
Modified 9 октября, 03:29
Updated 9 октября, 03:29
По данным Среднесибирского УГМС, днем 9 октября и ночью 10 октября в центральных и южных районах региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Местами возможны порывы до 25 м/с и более.
В горах южных районов Красноярского края прогнозируются осадки в виде дождя и снега.
По прогнозу синоптиков, в Красноярске 9 октября будет облачно с прояснениями и дождь. Днем на столбике термометра будет от +7 до +9 градусов. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с.
Ранее синоптик рассказал «Проспекту Мира» о том, что в Красноярский край на этой неделе придет похолодание и выпадет снег.