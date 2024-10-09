На Красноярск обрушился штормовой ветер и ливень. Деревья гнутся, ничего не видно

Posted 9 октября, 12:06
Published 9 октября, 12:06
Modified 9 октября, 12:08
Updated 9 октября, 12:08
О сильнов ветре синоптики предупреждали накануне. По данным Среднесибирского УГМС, днем 9 октября и ночью 10 октября в Красноярске порывы ветра будут достигать 20 м/с.
Из-за ветра и дождя видимость на дорогах плохая. Деревья под силой ветра гнутся.
Около дома на Михаила Годенко, 3 под силой ветра опасно качается рекламный щит. Видео поделился телеканал «ТВК».
Судя по прогнозу, завтра, 10 октября, ветер будет немного ослабнет. Днем обещают 5-10 м/с. Однако ночью перед этим еще будут порывы до 15-20 м/с.