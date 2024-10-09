prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 12:06

Published 9 октября, 12:06

Modified 9 октября, 12:08

Updated 9 октября, 12:08

На Красноярск обрушился штормовой ветер и ливень. Деревья гнутся, ничего не видно

На Красноярск обрушился штормовой ветер и ливень. Деревья гнутся, ничего не видно

9 октября 2024, 12:06
Фото: Анна Иванова / Ngs24.ru / prmira.ru
На Красноярск днем 9 октября обрушился штормовой ветер и ливень. Публикуем кадры непогоды.

О сильнов ветре синоптики предупреждали накануне. По данным Среднесибирского УГМС, днем 9 октября и ночью 10 октября в Красноярске порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Видео: Анна Иванова.

Из-за ветра и дождя видимость на дорогах плохая. Деревья под силой ветра гнутся.

Видео: prmira.ru.

Резкие порывы ветра повалили забор на улице Шевченко. Кадры публикует Ngs24.ru.

Фото: Ngs24.ru

Около дома на Михаила Годенко, 3 под силой ветра опасно качается рекламный щит. Видео поделился телеканал «ТВК».

Видео: ТВК.

Судя по прогнозу, завтра, 10 октября, ветер будет немного ослабнет. Днем обещают 5-10 м/с. Однако ночью перед этим еще будут порывы до 15-20 м/с.

Читайте также:
В Красноярске сильный ветер валит деревья. Одно уже упало на машиныКрасноярск в октябре накрыла метель. Холодно и красиво
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Ветер#Непогода#Ливень
Подпишитесь