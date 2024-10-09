На красноярском железнодорожном вокзале появились капсулы сна

Posted 9 октября, 12:24
Published 9 октября, 12:24
Modified 9 октября, 12:26
Updated 9 октября, 12:26
Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, капсулы установили в зале «Комфорт». Всего их две — каждая из них рассчитана на одного человека или человека и ребёнка до 6 лет.
В таких капсулах пассажиры могут отдохнуть до отправления поезда. Они работают круглосуточно — стоимость одного часа составляет 160 рублей.
Подобные устройства ранее установили на вокзалах Москвы, Казани, Волгограда, Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.