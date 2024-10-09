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Posted 9 октября, 12:24

Published 9 октября, 12:24

Modified 9 октября, 12:26

Updated 9 октября, 12:26

На красноярском железнодорожном вокзале появились капсулы сна

На красноярском железнодорожном вокзале появились капсулы сна

9 октября 2024, 12:24
Фото: КрасЖД
На втором этаже железнодорожного вокзала Красноярска появились капсулы сна.

Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, капсулы установили в зале «Комфорт». Всего их две — каждая из них рассчитана на одного человека или человека и ребёнка до 6 лет.

В таких капсулах пассажиры могут отдохнуть до отправления поезда. Они работают круглосуточно — стоимость одного часа составляет 160 рублей.

Подобные устройства ранее установили на вокзалах Москвы, Казани, Волгограда, Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.

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