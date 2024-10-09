На севере Красноярского края строят новую вентиляцию на одном из крупнейших рудников

Posted 9 октября, 07:49
Published 9 октября, 07:49
Modified 9 октября, 07:51
Updated 9 октября, 07:51
Руководитель проектного офиса по реализации объектов шахтных подъемных комплексов Игорь Костенко рассказал, что ГВУ должна помочь поддержать производительность рудника на уровне 4250 тысяч тонн по добыче богатых руд в год.
На руднике, вентиляционные стволы которой превышают тысячи метров, улучшится система проветривания выработок и появится дополнительный запасной выход. Завершить строительство планируют к первому кварталу 2027 года.
Старое здание главной вентиляторной установки вывели из эксплуатации в 2017 году. Она работала с 1983 года и свой ресурс исчерпала.
Рудник «Таймырский» входит в число самых ресурсоемких объектов Заполярья. Здесь залегают руды практически всех основных цветных металлов. Кроме того, объект считается одним из самых глубоких рудников в Евразии. «Таймырский» отличают непростые геологические условия: глубина разработки достигает 1000-1759 метров, а температура массива доходит до +37 градусов.
«Норникель» реализует проект по модернизации объекта уже в течение 17 лет.