На севере Красноярского края строят новую вентиляцию на одном из крупнейших рудников

Рудник «Таймырский» входит в число самых ресурсоемких объектов Заполярья. Здесь залегают руды практически всех основных цветных металлов. Кроме того, объект считается одним из самых глубоких рудников в Евразии. «Таймырский» отличают непростые геологические условия: глубина разработки достигает 1000-1759 метров, а температура массива доходит до +37 градусов.