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Posted 9 октября, 07:49

Published 9 октября, 07:49

Modified 9 октября, 07:51

Updated 9 октября, 07:51

На севере Красноярского края строят новую вентиляцию на одном из крупнейших рудников

На севере Красноярского края строят новую вентиляцию на одном из крупнейших рудников

9 октября 2024, 07:49
Фото: Северный город
В Красноярском крае продолжается реконструкция рудника «Таймырский» на месторождении медно-никелевых руд. Там строят новое здание главной вентиляторной установки (ГВУ).

Руководитель проектного офиса по реализации объектов шахтных подъемных комплексов Игорь Костенко рассказал, что ГВУ должна помочь поддержать производительность рудника на уровне 4250 тысяч тонн по добыче богатых руд в год.

На руднике, вентиляционные стволы которой превышают тысячи метров, улучшится система проветривания выработок и появится дополнительный запасной выход. Завершить строительство планируют к первому кварталу 2027 года.

Старое здание главной вентиляторной установки вывели из эксплуатации в 2017 году. Она работала с 1983 года и свой ресурс исчерпала.

Рудник «Таймырский» входит в число самых ресурсоемких объектов Заполярья. Здесь залегают руды практически всех основных цветных металлов. Кроме того, объект считается одним из самых глубоких рудников в Евразии. «Таймырский» отличают непростые геологические условия: глубина разработки достигает 1000-1759 метров, а температура массива доходит до +37 градусов.

«Норникель» реализует проект по модернизации объекта уже в течение 17 лет.

#Владислав Савончик
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