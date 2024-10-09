Почти 600 вакансий: на красноярских оборонных предприятиях снова не хватает кадров

Posted 9 октября, 11:09
Published 9 октября, 11:09
Modified 9 октября, 11:11
Updated 9 октября, 11:11
В Красноярском крае всего пять предприятий, которые относят к оборонным. Два — АО «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (ИСС) и ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, входит в ГК «Росатом») — находятся в Железногорске.
Еще три находятся в Красноярске: АО «ЦКБ „Геофизика“ (входит в структуры ГК „Роскосмос“), АО „НПП Радиосвязь“ и АО „Красмаш“ (входит в „Роскосмос“). Последний считается одним из крупнейших предприятий российского ОПК.
Судя по рекрутинговым сайтам, самая большая нехватка сотрудникам наблюдается в ИСС им. Решетнева. На портале Superjob на 9 октября у компании открыто 372 вакансии.
По данным сервиса «Спарк», на портале «Работа России» за сентябрь 2024 года общество открыло 114 вакансий — это на 105 вакансий больше, чем в августе 2024 года. В июле было еще меньше вакансий — всего шесть.
В основном предприятие в сентябре ищет специалистов на зарплату от 55 до 145 тысяч рублей. Ведущим инженерам предлагают от 80 тысяч рублей, обычным — электроэнергетикам, проектировщикам ракет и космических аппаратов и другим — готовы платить от 50-60 тысяч. Самые высокие зарплаты, от 145 тысяч, предлагают инженерам-программистам. А самые низкие, от 35 тысяч — электромонтерам и плотникам.
С чем именно связано количество вакансий — неясно. По открытым данным, основной заказчик у предприятия — «Роскосмос», однако данных о заключенных в 2023 и 2024 году контрактах нет. При этом есть информация о пяти завершенных в 2024 году контрактах от «Роскосмоса» на общую сумму около 363,6 миллиона рублей и 14 контрактах со статусом «исполняется».
Большая часть контрактов связана со спутниковой системой «Гонец» — ИСС является её головным разработчиком. Система используется для передачи информации ГЛОНАСС, связи в удаленных регионах, мониторинга транспорта и других объектов и связи «в интересах различных ведомств и министерств».
На железногорском «Горно-химическом комбинате» вакансий открыли меньше. На портале hh.ru мы нашли 23 предложения. Сервис «Спарк» сообщает о семи вакансиях, открытых в сентябре, и 13 вакансиях в августе. В июне публиковали всего одну вакансию.
В комбинат сейчас ищут машинистов, сварщиков, монтажников и инженеров. Им предлагают зарплаты в 50-65 тысяч рублей. Еще ищут начальников цехов и отделов с зарплатами от 100 тысяч рублей.
За 2023 год, по открытым данным, комбинат заключил 12 контрактов на 8,8 миллиарда рублей. 16 контрактов сейчас имеют статус «исполняется».
Основным заказчиком «ГХК» является «Росатом» — последние контракты в основном связаны с хранением ядерных отходов, мониторингу и анализами.
На красноярских оборонных предприятиях кадровый голод не меньше. Больше всего вакансий опубликовала «Радиосвязь». На hh.ru сейчас открыты 48 вакансий. В декабре их было 21, сейчас уже 61,
По данным «Работы России», в июле было открыто 13 вакансий, в августе — уже 34, в сентябре — 96. На предприятие сейчас требуются инженеры — зарплата 40-65 тысяч рублей, наладчик — до 130 тысяч, слесари — до 70 тысяч и другие работники.
Сейчас предприятие в основном исполняет заказы Минобороны РФ, следует из открытых источников. Они связаны с поставкой станций спутниковой связи, инструментов и запчастей.
В Центральном конструкторском бюро «Геофизика» вакансий не так много: на hh.ru сейчас есть 9 активных вакансий. По данным сервиса «Спарк», на портале «Работа России» в августе опубликовали шесть вакансий, в сентябре — 12.
Чем сейчас занимается ЦКБ, по открытым источникам сказать нельзя. Информации о контрактах нет с 2019 года.
У производителя ракетно-космической техники «Красмаш» удалось найти 25 активных вакансий на hh.ru. По данным «Работы России», завод публиковал в июле 10 вакансий, в августе — 75, а в сентябре уже 78.
Сейчас предприятию требуются несколько инженеров и ведущих инженеров с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей, слесари и сантехники с зарплатой около 40 тысяч рублей.
По открытым источникам, деятельность оборонного предприятия не отслеживается — с машиностроением не связано ни одного опубликованного контракта. Опубликованы же контракты по очистке воды и водоснабжению, водоотведению и дополнительному образованию. Таких контрактах за 2024 год завод заключил на 12,8 миллиона рублей, за 2023 — на 42,3 миллиона.