Почти 600 вакансий: на красноярских оборонных предприятиях снова не хватает кадров

С чем именно связано количество вакансий — неясно. По открытым данным, основной заказчик у предприятия — «Роскосмос», однако данных о заключенных в 2023 и 2024 году контрактах нет. При этом есть информация о пяти завершенных в 2024 году контрактах от «Роскосмоса» на общую сумму около 363,6 миллиона рублей и 14 контрактах со статусом «исполняется».